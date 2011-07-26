چاه قدیمی زن خانه دار را بلعید

به گزارش خبرگزاری مهر، با فروکش کردن چاه حیاط منزل مسکونی در منطقه نواب خیابان محبوب مجاز غربی موجب افتادن زن میانسال به درون چاه شد که با این رخداد و تماس با 125 بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 و گروه نجات یک آتش نشانی به محل اعزام شد.

نصراله نفر افسر آماده منطقه یک عملیات آتش نشانی تهران گفت: کف حیاط منزل مسکونی که سقف آب انبار قدیمی بود به علت دستی بودن خاک داخل آن و فروکش کردن دیواره های چاه زیر آب انبار همچنین نفوذ تدریجی آب کاملاً نشست کرده بود و هنگامی که خانم خانه دار از میان حیاط گذر می کرد ناگهان با فروکش کردن کف حیاط به درون چاه به عمق ده متر افتاد و زیر آوار گرفتار شد.

اطلاع رسانی به موقع اهالی محل به سامانه 125 و رسیدن آتش نشانان در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه موجب شد تا این بانوی خانه دار نجات یابد و از عمق چاه که هر لحظه امکان ادامه ریزش آن وجود داشت بیرون آورده شود.

افسر آماده منطقه یک عملیات آتش نشانی توصیه کرد ساکنان این گونه اماکن فرسوده برای بررسی وضعیت چاه منازل خود از افراد متخصص کمک بگیرند.