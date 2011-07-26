30 هزار گردشگر در مدارس اردبیل اسکان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محرم شایقی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردبیل اظهار داشت: این گردشگران در قالب شش هزار و 500 خانوار از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در ستادهای اسکان این شهرستان پذیرش شده اند.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای استقبال شایسته و پذیرش فرهنگیان کشور در مدارس استان اندیشیده شده و رضایت گردشگران را در پی داشته است، اضافه کرد: هم اکنون همة مدارس شهرستان اردبیل برای اسکان مسافران تابستانی با اولویت خانواده های فرهنگی آماده پذیرایی است.
رئیس تعاون و امور رفاه آموزش و پرورس استان افزود: گردشگرران فرهنگی وارد شده به این استان در ستادهای اسکان نواحی یک و دو اردبیل و نیز سایر شهرستانهای استان از جمله سرعین، نیر، نمین، بیله سوار، پارس آباد، گرمی، خلخال، کوثر و مشگین شهر مورد پذیرش قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی امسال نیز بیش از 27 هزار و 180 گردشگر فرهنگی در این استان اسکان داده شد، یادآور شد: این گردشگران در قالب چهار هزار و 630 خانوار از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در ستادهای اسکان استان پذیرش شده بودند.
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