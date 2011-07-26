30 هزار گردشگر در مدارس اردبیل اسکان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محرم شایقی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردبیل اظهار داشت: این گردشگران در قالب شش هزار و 500 خانوار از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در ستادهای اسکان این شهرستان پذیرش شده اند.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای استقبال شایسته و پذیرش فرهنگیان کشور در مدارس استان اندیشیده شده و رضایت گردشگران را در پی داشته است، اضافه کرد: هم اکنون همة‌ مدارس شهرستان اردبیل برای اسکان مسافران تابستانی با اولویت خانواده های فرهنگی آماده پذیرایی است.

رئیس تعاون و امور رفاه آموزش و پرورس استان افزود: گردشگرران فرهنگی وارد شده به این استان در ستادهای اسکان نواحی یک و دو اردبیل و نیز سایر شهرستانهای استان از جمله سرعین، نیر، نمین، بیله سوار، پارس آباد، گرمی، خلخال، کوثر و مشگین شهر مورد پذیرش قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی امسال نیز بیش از 27 هزار و 180 گردشگر فرهنگی در این استان اسکان داده شد، یادآور شد: این گردشگران در قالب چهار هزار و 630 خانوار از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در ستادهای اسکان استان پذیرش شده بودند.

شایقی همچنین با اشاره به اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استان ابراز داشت: تلاش می کنیم در این راستا از تمام ظرفیتها و امکانات خود در محتوا بخشی و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون در ناحیه آموزشی اردبیل 45 پایگاه تابستانی ویژه اوقات فراغت دانش آموزان راه اندازی شده است، تصریح کرد: 55 هزار دانش آموز در این پایگاه ها ثیت نام کرده و تاکنون 12 هزار نفر از آنها در قالب اردوهای درون و برون استانی از امکانات فرهنگی، هنری و ورزشی بهره مند شده اند.

این مسئول با اشاره به میزبانی آموزش و پرورش استان در برگزاری موفق سه رویداد مهم دانش آموزی در سطح مسابقات کشوری عنوان کرد: مسابقات سراسری قرائت و مفاهیم قرآنی، مسابقات هنرجویان فنی و حرفه ای و ررقابتهای قهرمانی ژیمناستیک در سه مقطع تحصیلی از جمله این رویدادها بود.