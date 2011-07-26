50 میلیارد ریال برای تجهیز ناوگان تخصصی خدمات شهری کرج هزینه شد

الله بخش دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداریهای کشور جهت متمرکز کردن ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات خود و پشتیبانی تعمیراتی این ناوگان بزرگ تخصصی و عملیاتی اقدام به تأسیس سازمانهای خدمات موتوری در تمام شهرها کردند که شهرداری کرج هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: در این زمینه سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج به عنوان نیروی محوری و بازوی اجرایی در شهرداری و در نهایت در خدمت شهروندان است که با داشتن توان فنی لازم در واحدهای گوناگون در حوزه وظایف محوله اقداماتی را برای ارائه هرچه بهتر خدمات انجام می دهد.

این مسئول ادامه داد: طی سال گذشته این سازمان زمینه های لازم را برای اشتغال 440 نفر از شهروندان کرجی در بخشهای مختلف سازمان فراهم کرد.

دودانگه یادآور شد: این سازمان طی سال گذشته با هماهنگی و حمایتهای شورای اسلامی شهر و شهرداری در راستای رفاه شهروندان اقدام به خرید تعداد 40 دستگاه ماشین آلات تخصصی کرد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کرج عنوان کرد: این ماشینها با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال شامل جاروب مکانیزه، شستشوی سطل زباله مکانیزه،‌ شستشو و مکش فاضلاب مکانیزه، درزگیر آسفالت مکانیزه، تیغه برف روب،‌ برف خور،‌ مخزن جمع آوری زباله و سیمی تریلر هستند.

وی اذعان داشت: از این میزان تاکنون 23 دستگاه به منظور ورود به چرخه خدمات شهری تحویل سازمان شده و مابقی نیز در آینده وارد چرخه می شود.