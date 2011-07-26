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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

کارگاه طراحی پوستر حوزه هنری استان البرز به کار خود پایان داد

کرج - خبرگزاری مهر: با تولید بیش از 30 اثر فاخر، کارگاه طراحی پوستر حوزه هنری استان البرز پس از سه روز به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه طراحی پوستر به سرپرستی محمد اردلانی که با هدف نشان دادن ظرفیتهای هنری در بیان تعالیم دینی  هفته جاری در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز تشکیل شده بود، پس از سه روز به کار خود پایان داد.

عبدالحمید قره‌داغی، سرپرست حوزه هنری استان البرز در خصوص نحوه برگزاری این کارگاه گفت: پس از اعلام فراخوان از سوی واحد تجسمی این مرکز، هنرمندان گرافیست سراسر کشور با ارسال اثر آمادگی خود را جهت شرکت در این کارگاه اعلام کردند.
 
قره‌داغی ادامه داد: از بین متقاضیان شرکت در این کارگاه، 24 گرافیست از استانهای البرز، اصفهان، قم، تهران و قزوین انتخاب  و به کارگاه دعوت شدند و کارگاه سه روزه طراحی پوستر به سرپرستی محمد اردلانی در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز کار خود را آغاز کرد.
 
سرپرست حوزه هنری استان البرز افزود: در این کارگاه با بررسی مراحل تولید یک پوستر از سوژه یابی و ایده تا اجرا، شرکت‌کنندگان توانستند آثاری با موضوع  پیام‌های معنوی ماه رمضان و اسماءالحسنی خلق کنند.
 
وی در ادامه گفت: نمایشگاه این آثار در ماه مبارک رمضان در نگارخانه سوره برگزار می‌شود و پوسترهای منتخب این کارگاه با همکاری ارگانهای شهری در ایام ماه رمضان در سطح شهر به نمایش در می‌آید.
 
در کنار این کارگاه، نمایشگاه پوستر "درنگ" در نگارخانه سوره حوزه هنری استان البرز برگزار شد.
کد مطلب 1368314

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