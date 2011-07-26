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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

هوای امروز تهران در شرایط ناسالم است

هوای امروز تهران از نظر آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم است.

گزارش هواشناسی برای فردا حاکی از آسمانی کمی ابری و در بعد از ظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط در شرایط سالم قرار گیرد.
 

کد مطلب 1368317

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