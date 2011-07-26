سرانه فضای ورزشی شهرستان سرپل ذهاب 80 سانتیمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیکرمی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت روزانه دو هزار نفر ورزشکار خواهر و برادر در سالن های ورزشی اداره تربیت بدنی این شهرستان و استفاده از امکانات موجود در آنها خبر داد.

وی در ادامه به وضعیت فضاهای ورزشی در شهرستان اشاره کرد و گفت: اکنون سرپل ذهاب دارای یک زمین چمن فوتبال وهفت سالن ورزشی برای استفاده ورزشکاران و جوانان این شهر با جمعیتی بالغ بر 90 هزار نفر است که این میزان با توجه به جمعیت بالای این شهرستان کفایت نمی کند.

علیکرمی در ادامه از ساخت استخر سرپوشیده با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد و گفت: برای ساخت این استخر با توجه به گرمای شدید فصل تابستان همت مسوولین شهرستان و استان ضروری است.

وی تصریح کرد: با این وجود ورزشکاران سرپل ذهاب باید در حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی موجود همکاری بیشتری با مسوولان ذیربط داشته باشند.

رئیس اداره تربیت بدنی سرپل ذهاب اظهار داشت: سالن های ورزشی شهرستان باید در تمام ساعات در اختیار ورزشکاران باشد.

وی با اشاره به اینکه فصل تابستان فرصت مناسبی برای پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است، تصریح کرد: اداره تربیت بدنی شهرستان سرپلذهاب اقدامات موثری در بعد ورزش و مدارس فوتبال و فوتسال و والیبال و رشته های ورزشی و ورزش بانوان انجام داده است.