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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

برنامه پخش رویدادهای ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

برنامه پخش رویدادهای ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

برنامه پخش مستقیم مسابقات واترپلو ، کشتی ، والیبال و فوتبال از رادیو ورزش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو ورزش برنامه پخش مستقیم مسابقات ورزشی را تا پایان هفته به شرح زیر اعلام کرد:
سه شنبه 4/5/90
مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در رومانی( چهار وزن اول )   30/15
مسابقات والیبال باشگاهای آسیا ( پیکان – نماینده میانمار )  30/17
مسابقه دوستانه فوتبال ( بایرن مونیخ – میلان )   23
چهارشنبه 5/5/90
مسابقات سوپر جام واترپلو کشور ( هیئت شنای زنجان- دانشگاه آزاد )  10
مسابقات والیبال باشگاههای آسیا ( پیکان- نماینده تایلند ) 30/11
مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان ( چهار وزن دوم )  30/15
پنج شنبه 6/5/90
مسابقات سوپر جام واترپلو کشور ( هیئت شنای زنجان – نفت وگاز امیدیه ) 10
مسابقات والیبال باشگاههای آسیا  ( مرحله دوم )30/13
دیدار برگشت فوتبال مقدماتی جام جهانی ( مالدیو- ایران ) 30/20
 

کد مطلب 1368325

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