برنامه پخش رویدادهای ورزشی از رادیو ورزش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو ورزش برنامه پخش مستقیم مسابقات ورزشی را تا پایان هفته به شرح زیر اعلام کرد:

سه شنبه 4/5/90

مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در رومانی( چهار وزن اول ) 30/15

مسابقات والیبال باشگاهای آسیا ( پیکان – نماینده میانمار ) 30/17

مسابقه دوستانه فوتبال ( بایرن مونیخ – میلان ) 23

چهارشنبه 5/5/90

مسابقات سوپر جام واترپلو کشور ( هیئت شنای زنجان- دانشگاه آزاد ) 10

مسابقات والیبال باشگاههای آسیا ( پیکان- نماینده تایلند ) 30/11

مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان ( چهار وزن دوم ) 30/15

پنج شنبه 6/5/90

مسابقات سوپر جام واترپلو کشور ( هیئت شنای زنجان – نفت وگاز امیدیه ) 10

مسابقات والیبال باشگاههای آسیا ( مرحله دوم )30/13

دیدار برگشت فوتبال مقدماتی جام جهانی ( مالدیو- ایران ) 30/20

