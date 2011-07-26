بلیط الکترونیک اتوبوس 8 مرداد در مشهد رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خجسته عصر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به تجهیز دو هزار اتوبوس بخش خصوصی و سازمانی به دستگاه کارتخوان و مانیتور، اظهار کرد: بالغ بر 300 نقطه در سطح شهر مرکز فروش و شارژ من کارت و 37 باجه ویژه نیز برای فروش و شارژ ایجاد شده است.

وی ادامه داد: استفاده از من کارت می تواند سازمان اتوبوسرانی را در مدیریت منابع و استفاده حداکثری از امکانات کمک کند.

وی تصریح کرد: استفاده از من کارت از سوی شهروندان در اتوبوس ها آمار دقیقی از میزان جابجایی به ما ارائه می کند که براساس آن می توانیم برنامه ریزی های لازم در راستای بهبود وضعیت سرویس دهی در برخی از خطوط که تقاضای بیشتری وجود دارد را انجام دهیم.

خجسته با بیان اینکه ضرورت هوشمندسازی در مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی بر کسی پوشیده نیست، گفت: در تمام کشورهای پیشرفته، هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در حال اجراست و با توجه به ضرورت آن در پایتخت معنوی ایران نیز محقق می شود.

وی با اشاره به هزینه بر بودن چاپ بلیت کاغذی و امکان جعل آن، از جمع آوری بلیت های کاغذی و استفاده از بلیت الکترونیک در راستای تحقق شهر الکترونیک در آینده ای نزدیک خبر داد.