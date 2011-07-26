به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر بخارست رومانی در حال برگزاری است محمد نوربخش نماینده وزن 60 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با ضربه فنی "لورنزو جنتیله" از ایتالیا را شکست داد. نوربخش در دور سوم به مصاف "ایلدوز یاموکوف" از روسیه می رود.

در وزن 74 کیلوگرم محسن قاسمی در دور نخست در سه تایم و با نتایج صفر- 1، 1- صفر و صفر 1 مغلوب "الکساندر کوختا" از اوکراین شد و باید منتظر کشتی‌های این کشتی گیر در دورهای بعد باشد. مبارزات داریوش مقصودی و مهرداد بایندور در اوزان 50 و 96 کیلوگرم هنوز برگزار نشده است.

