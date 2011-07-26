بانکهایی که بسته پولی 90 را اجرا نکردند/ جزئیات نظرات بانکی احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین در جمع معاونان اقتصادی استانها اظهار داشت: قرار گرفتن مدیران اقتصادی کشور در رده سیاست گذاری بیانگر آن است که در سال جهاد اقتصادی باید حرکت های گسترده ای انجام شود.

معاون امور اقتصادی با بیان این که در خصوص طرح تحول نظام بانکی چند مورد اصلاحی، مشخص شده است، افزود: در حال حاضر نسخه های اولیه لایحه اجرایی قانون تهیه شده است و در صورت جمع بندی به مجلس ارائه خواهد شد.

وی شایعه ربوی بودن معاملات بانکی وعدم توزیع مناسب امکانات بانکی را از جمله مشکلات اساسی سیستم بانکداری اعلام کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور در بدنه فعالیتهای اقتصادی نمی تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد، این در حالی است که با اجرای طرح تحول نظام بانکی روند نظارت در سیستم بانکی از سوی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

انتقاد از عدم اجرای بسته پولی 90



فرزین با انتقاد از عدم اجرای بسته سیاستی نظارتی بانکها تصریح کرد: به علت عدم نظارت بر فعالیتهای بانکی در حال حاضر تنها بخش اندکی از بانکهای دولتی نسبت به اجرای بسته اقدام کردند.

جزئیات نقطه نظرات بانکی احمدی نژاد



سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی افزود: رئیس‌جمهوری چند نظر مشخص درباره طرح تحول بانکی دارد که در کارگروه پیگیری می‌شود. یکی از آنها مبتنی شدن نظام بانکداری بر بانکداری بدون رباست که شائبه‌هایی درباره ‌آن وجود دارد و باید در اصلاحات نظام بانکی دیده شود.

وی افزود: ‌یکی دیگر از موضوعاتی که رئیس‌جمهوری تاکید زیادی بر آن دارد، تامین نیازهای خرد مردم از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه است. نظام بانکی باید برای برطرف کردن نیازهای ضروری مردم به صورت قرض‌الحسنه و همچنین تامین منابع مالی کارآفرینان کوچک وارد عمل شود و این گونه نباشد که فقط بنگاه‌های بزرگ به منابع مالی دسترسی داشته باشند.

کاهش نرخ سود بانکی



معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی در طرح تحول گفت: با کاهش قیمت تمام‌شده پول، سیستم بانکی می‌تواند منابع ارزان‌تری در اختیار مشتریان قرار دهد.

فرزین بر گسترش نظام‌های مشارکتی ‌در سیستم‌ بانکی تاکید کرد و گفت: با گسترش مشارکت سپرده‌گذاران در طرح‌ها، سیستم بانکی با سودی که از پروژه‌ها دریافت می‌کند، می‌تواند متناسب با آن، سود قطعی مناسبی برای سپرده‌گذاران در نظر بگیرد.

تامین تمام هزینه جاری با مالیات

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام مالیاتی افزود: به علت نبود اجرای عدالت مالیاتی در حال حاضر تنها 50 درصد از هزینه های جاری از طریق مالیات تامین می شود؛ از این رو نظام مالیاتی باید به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد تا کلیه هزینه های جاری کشور از طریق مالیات تامین شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ با بیان اینکه اصناف 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهند، یاد آور شد: سهم اصناف از درآمدهای مالیاتی تنها چهار درصد برآورد شده که این امر نشان از عدم اجرای عدالت مالیاتی در کشور است.

اجرای آزمایشی نظام جامع مالیاتی در سه استان



فرزین با اشاره به اجرای طرح نظام جامع مالیاتی گفت: این طرح به صورت آزمایشی در استانهای تهران؛ کرمانشاه و اصفهان طی سال جاری اجرا می شود.

وی همچنین از تدوین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ایجاد آرامش در بخش ملک خبر داد. فرزین با اشاره به تقویت شناسایی در بخش مالیات کشور تصریح کرد: در حال حاضر هفت محور لایحه اصلاحی قانون مالیاتی تهیه شده و روند بررسی از هفته آینده در کارگروه طرح تحول اقتصادی آغاز می شود.



سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های خزانه در تامین نظام مالی کشور گفت: به منظور تحقق نرخ رشد هشت درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک هزار و 300 میلیارد دلار سرمایه نیازمندیم از این رو باید از روش های جدید تامین مالی در بازار سرمایه استفاده کنیم.

فرزین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را موجب توسعه ظرفیت بازار بورس ایران اعلام کرد و گفت: با وجود پیش بینی های انجام شده، شاخص بازار بورس ایران از 18 هزار به 25 هزار افزایش یافت.

مبلغ یارانه نقدی فعلا تغییر نمی‌کند

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، با اعلام خبر افزایش جمعیت یارانه‌گیر کشور از 62 به 72 میلیون نفر، افزود: ورود به گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فعلا در دستور کار این کارگروه و دستگاه‌‌های اقتصادی کشور نیست، بنابراین نه در قیمت حامل‌های انرژی و نه در مبلغ 44 هزار و 500 تومانی یارانه نقدی ماهانه، تغییری نخواهیم داشت.