200 حادثه حریق توسط تاکسیرانان در مشهد اطفاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا زارعی عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: هم اکنون هفت هزار و 200 نفر از تاکسیرانان آموزشهای لازم را در زمینه اطفای حریق و کمکهای اولیه فرا گرفته اند.

وی ادامه داد: در تاکسی داوطلبان، کپسول آتش نشانی برای مواقع ضروری تعبیه شده که با توجه به اقتضای شغلی آنان که به صورت سیار در خیابان در گردش هستند، در صورت بروز حادثه به سرعت می توانند اقدامات اولیه برای خاموش کردن آتش و نجات جان شهروندان را انجام دهند.

مدیر عامل سازمان مدیریت بر عملکرد تاکسیرانی مشهد با اشاره به استقبال زائران از تاکسی ون، تصریح کرد: در حال حاضر 150 ون فعال در سطح شهر وجود دارد که بیشتر در مبادی ورودی شهر و اطراف حرم مطهر به کارگیری می شود.

وی در ادامه به اصل 44 قانون اساسی و برون سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بیش از 80 درصد از خطوط شهری و بی سیم به بخش خصوصی واگذار شده است.

زارعی تاکید کرد: روزانه حدود یک میلیون و 200هزار نفر از شهروندان و زائران بارگاه رضوی با ناوگان حمل و نقل تاکسی جابجا می شوند.