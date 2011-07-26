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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

صالحی در دیدار سفیر نروژ:

دولتمردان برای مبارزه جهانی با تروریسم متحد شوند

دولتمردان برای مبارزه جهانی با تروریسم متحد شوند

وزیر امور خارجه ضمن ابراز تاسف مجدد از حمله تروریستی انجام گرفته در نروژ و کشته شدن تعدادی از شهروندان این کشور گفت: متأسفانه این روزها تروریسم در با ثبات ترین کشور اروپا رخنه کرده است و باید دولتمردان نسبت به این خطر جدی باشند و برای مبارزه جهانی علیه تروریسم متحد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روآلدنس سفیر نروژ در جمهوری اسلامی ایران امروز در پایان ماموریت دیپلماتیک خود با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دیدار و پیرامون روابط دو جانبه گفتگو کرد.

صالحی در این دیدار ضمن ابراز تاسف مجدد از حمله تروریستی انجام گرفته در کشور نروژ و کشته شدن تعدادی از شهروندان اظهار داشت: متأسفانه این روزها تروریسم در با ثبات ترین کشور اروپا رخنه کرده است و باید دولتمردان نسبت به این خطر جدی باشند و برای مبارزه جهانی علیه تروریسم متحد شوند.

وزیر امور خارجه روابط فیمابین دو کشور ایران و نروژ را خوب توصیف کرد و افزود: ظرفیتهای بسیاری در روابط وجود دارد که باید طرفین از آن استفاده کنند تا شاهد توسعه و پیشرفت روابط باشیم.

سفیر نروژ ضمن تشکر از موضع جمهوری اسلامی ایران در محکومیت این حادثه تروریستی گفت: این حادثه هشداری برای جامعه نروژ بود که باید نسبت به حوادث هوشیار باشیم .

وی افزود : روابط با جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهای زیادی است که از آنها استفاده نشده است و باید در این زمینه تلاش کنیم و امیدواریم در آینده شاهد توسعه روابط فیمابین باشیم.

کد مطلب 1368348

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