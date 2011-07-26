ولایتمداری هر جریان انحرافی را خنثی می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محلاتی عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور رئیس ستاد اقامه نماز کشور برگزار شد، ادامه داد: باید ذات اقدس الهی را برای داشتن چنین رهبر با تدبیری شاکر باشیم و هر روز و هر لحظه برای طول عمر با عزت ایشان از صمیم قلب دعا کنیم.

وی افزود: تا روزی که رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستور کار مسئولان و مدیران کشور در بخشهای مختلف باشد، آنگاه تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه کار به جایی نخواهد برد و محکوم به شکست است.

محلاتی، نماز را یکی از ارکان اصلی جامعه دینی برشمرد و بیان داشت: توسعه و ترویج نماز در سطوح مختلف می تواند سدی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن باشد و پوزه بدخواهان نظام مقدس اسلامی را به خاک بمالد.

مدیر کل اطلاعات استان البرز اذعان داشت: جامعه ای که تابع رهبری و ولایت فقیه است از خطر و آسیب گروههای برانداز در امان است و در نهایت، سعادت واقعی را تجربه خواهد کرد.

این مسئول بیان کرد: فتنه سال 88 که برای سلب اعتماد مردم از حاکمیت قد علم کرد نیز با تدبیر حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی خنثی شد و آنان نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند، پشت شعارهای عوام فریبانه آنان اهداف پلیدی بود که دلسوزان نظام آن را رصد کردند و مانع از اجرایی شدن نقشه های از پیش طراحی شده گروههای معاند نظام شدند.

محلاتی در پایان گفت: فتنه 88 عمق کینه و دشمنی بدخواهان نظام اسلامی را به تصویر کشید و در مقابل، میزان ولایتمداری ملت قهرمان ایران را نیز در معرض دید جهانیان قرار داد.