افزایش 40 درصدی اعتبار جاده شبستر صوفیان

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید عقلمند بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی شهرستان شبستر از آماده شدن مقدمات جذب سرمایه گذار خارجی در خصوص احداث دامپروری 150 هزار راسی در شهرستان شبستر خبر داد.

وی همچنین از تشکیل هفت کمیته تخصصی برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

عقلمند افزود: به این کمیته ها ماموریت داده شده در کاهش آسیبهای اجتماعی و اخلاقی و کاهش مطلوب اعتیاد - ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی - تحکیم خانواده و کاهش طلاق، بالا بردن نشاط اجتماعی و رضایت عمومی و تقویت همبستگی، وحدت و هویت ملی بصورت علمی و کاربردی قدم های اساسی بردارند.

جمشید عقلمند یکی از موثرترین موارد در حل معضلات اجتماعی و فرهنگی را تخصیص اعتبارات کافی دانست و با انتقاد از متولیان فرهنگی و اجتماعی از آنان خواست اعتبارات این شهرستان را افزایش دهند.

فرماندار شبستر یکی دیگر از موارد مهم تلاش در راستای حل مشکلات فرهنگی اجتماعی، رفع اشتغال جوانان اعلام کرد.

عقلمند با بیان اینکه خبر از مانع تراشیهای بعضی مسئولان شهرستان دارم، اعلام کرد: ما نباید به خاطر موانع کوچک اداری از پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان جلوگیری کنیم بلکه همگی باید با همکاری و حمایت در تسریع طی مراحل اداری تلاش کنیم.

وی ساماندهی خرید و عرضه محصولات کشاورزی را اولویت شهرستان دانست و خطاب به مسئولان ذیربط بر تلاش همه جانبه در رفع مشکلات کشاورزان شبستر تاکید کرد.

فرماندار شبستر با اشاره به اینکه باید تعاونیها در شهرستان و در تمامی زمینه ها فعال شوند، تاکید کرد: تعاونیها می توانند در امر رفع مشکلات کشاورزان شهرستان تاثیر بسزایی داشته باشند.

عقلمند در ادامه اعلام کرد: مشکل سوخت کشاورزان شهرستان رو به کاهش بوده و در صورت وجود مشکل سهمیه سوخت، بنا به تدابیری که از سوی فرمانداری صورت گرفته است، رفع خواهد شد.

فرماندار شهرستان شبستر در این جلسه دستور تشکیل کمیته های تخصصی کشاورزی و آب شهرستان را داد و مقرر شد بزودی اعضای آن کمیته ها نیز تعیین و به کار خود در رفع مشکلات کشاورزان این شهرستان ادامه دهند.

وی از راه اندازیCNG شهرداری تسوج در چند روز آینده و همچنین از رفع مشکل اساسی روستای قره آغاج در خصوص تامین آب شرب خبر داد.

عقلمند آماده سازی مقدمات تاسیس صندوق حمایت از کشاورزان را در این شهرستان اعلام کرده و خبر برگزاری جشنواره میوه جات شهرستان در بخش هلو و بادام در چند ماه اخیر را داد.