تپه و محوطه تاریخی استان قزوین در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اجرای حدود و مواد مربوط قانونی در خصوص حفظ آثار ملی با رعایت مقررات و آئین نامه اجرایی در جلسه شورای سیاستگذاری ثبت کشور تعداد 14 تپه و محوطه تاریخی و باستانی ارزشمند استان قزوین در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

بیرانوند با اشاره به روند ثبت این آثار افزود: با به ثبت رسیدن این آثار ضمن رعایت حقوق مالکانه اثر، این آثار تحت نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری قرار گرفته و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آنها باشد ممنوع بوده و مرمت و بازسازی اثر تنها با تائید و نظارت این سازمان ممکن است در غیر این صورت تخلف از آن برابر مواد 558 لغایت569 از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانونی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به روند حفاظت این محوطه ها اظهارداشت: تعیین حریم آثار ثبت شده در راستای حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، انجام پژوهش‌های سیستماتیک باستان ‌شناسی شامل کاوش، گمانه‌ زنی، لایه ‌نگاری، کارشناسی و ساماندهی از برنامه های میراث فرهنگی است که امیدواریم با انجام این شاخص‌ها بتوانیم در زمینه های علمی و باستان شناسی گام موثری برداریم.

بیرانوند همکاری و مشارکت مردم و مسئولان را در حفظ و نگهداری این آثار مهم خواند و گفت: با ثبت محوطه ‌ها و تپه های تاریخی به همکاری دستگاه‌های مرتبط استان و همراهی مردم برای حفظ، نگهداری و احیاء این آثار غنی و ارزشمند نیازمندیم و امیدواریم بتوانیم از این سایت‌های باستانی برای کشف لایه های پنهان تاریخ به خوبی بهرمند شویم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین به لحاظ تاریخی و باستانی یکی از

استان‌های مهم بوده و با داشتن تپه ها و محوطه های تاریخی جایگاه ویژه‌ای در باستان شناسی دارد و یکی از سایت های مهم باستان شناسی کشور محسوب می شود و هم اکنون نیز با تهیه پرونده‌های مطالعاتی 10 تپه باستانی شامل باربند تله درالموت، بخش رودبار شهرستان، روستای کشک دره به شماره ثبت 29686، تپه کلام کول در الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای فلار به شماره ثبت 29690، تپه کتکان در الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای کَتَکان به شماره ثبت 29691، تپه وَگُلی در الموت، بخش رودبار شهرستان ، روستای پَراچان به شماره ثبت 29693، به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: همچنین تپه خرابه وجینک در الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای کارَند چال به شماره ثبت 29694، تپه دِه میان در الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای دورچاک به شماره ثبت 29696، تپه چخماق پُشته در الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای دور چاک به شماره ثبت 29697، تپه نودهک در الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای دور چاک به شماره ثبت 29698، تپه حسن سرا در الموت، بخش رودبار الموت، روستای زرآباد، تپه کاسه گران در الموت، بخش رودبار الموت، روستای اندج و محوطه های تاریخی چار بَراران در الموت الموت، بخش رودبار شهرستان، روستای صَفرین به شماره ثبت 29692، گورستان گنج کوله در الموت، بخش رودبار الموت، روستای شهرک، گورستان پس لات در الموت، بخش رودبار الموت، روستای شهرک، محوطه تاریخی کالفیان در الموت، بخش رودبار الموت، روستای آیین به ثبت رسیده که امیدواریم با ثبت این محوطه‌های باستانی و تاریخی بتوانیم بستر مناسبی را برای حفظ، احیای و نگهداری آنها فراهم کنیم.