ایران تنها کشور شیعی برای ترویج آزادی است/ تشیع عامل اتحاد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ولایتی بعد از ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت "روز اردبیل" در مجتمع فرهنگی فدک اظهار داشت: بیداری اسلامی دنیا تحت تاثیر انقلاب اسلامی و نهضت اعتقادی هزار ساله صفویان و مذهب تشیع است.

وی با بیان اینکه ایران زمان صفویان بیش از 200 سال با بیداری اسلامی پرچمدار ارزشهای اصیل دینی و اسلامی بودند، افزود: هیچ سلسله ای به اندازه صفویه در احیا تشیع و وحدت ایران اسلامی تاثیر نداشت و اگر زمزمه ای برخلاف آن به گوش می رسد شیطنتهایی است که از سوی برخی خود فروشها به گوش می رسد.

مشاور مقام معظم رهبری اضافه کرد: بر این اساس امروز شیعه ستیزی و ایران ستیزی در دنیا ترویج می شود و کشورهای غربی و دشمنان دین و اسلام مصمم هستند ریشه هویت و اتحاد ایرانیان را بزنند.

تشیع عامل مهم اتحاد و یکپارچگی ایرانیان است

وی تشیع را مهمترین عامل اتحاد و یکپارچگی کشور دانست و یادآور شد: مذهب تشیع و هویت ایرانی که در طول تاریخ به هم گره خورده است، دو عامل مهم اتحاد و یکپارچگی کشور بوده و این ع.امل هرگز از هم گسسته نخواهد شد.

ولایتی با بیان اینکه با پایه گذاری حکومت شیعی صفویان هویت ایرانیان باز تعریف و بازسازی شد، ابراز داشت: ایران بعد از پذیرش اسلام هیچگاه یکپارچه نبود و تا تشکیل حکومت صفویان در ایران بیش از 15 حکومت حکمرانی می کرد.

وی بخشی از تاریخ، علوم، فنون و... کشور را دستاوردهای صفویان برشمرد و تصریح کرد: اگر امروز کشورمان یکپارچه قدم برمی دارد و اگر تشیع بعد از 900 سال پایگاهی برای ترویج معارف اسلامی و آزادی پیدا کرده، اینها را مدیون صفویان هستیم.

وزیر امور خارجه سابق کشورمان ایران کنونی را میراث صفویان دانست و متذکر شد: حتی شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها به عنوان عاملی برای اتحاد ایرانیان از زمان صفویان باب شد و در ترویج هویت ایرانی و اسلامی و فرهنگ دینی موثر بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بین هشت تا 9 هزار بقعه و امامزاده در سطح کشور شناسایی و ساماندهی شده است، عنوان کرد: در تمام جهان اسلام این تعداد امامزاده وجود ندارد و این نشان می دهد که مردم ایران، اسلام اهل بیت و علی (ع) را پیش از صفویان پذیرفته بودند و زمینه های تشیع در ایران قبل از صفویان وجود داشته اما صفویان از آن استفاده کردند.

دبیرخانه دائمی "روز اردبیل" ایجاد شود

ولایتی همچنین با بیان اینکه نقش ارزنده اردبیل در تاریخ پرافتخار ایران باید تبیین و واکاوی شود، خواستار ایجاد و راه اندازی دبیرخانه دائمی "روز اردبیل" در این استان شد.

وی تبیین و بازگویی نقش اردبیل به صورت خاص و نقش منطقه آذربایجان به صورت عام در زمینه های تاریخ، اجتماعی، دینی، سیاسی و... و بویژه در استقلال و اعتلا تشیع از مهمترین وظایف این دبیرخانه عنوان کرد.

در این مراسم حجت الاسلام موسوی ننه کرانی نویسنده کتاب تاریخ اردبیل نیز طی سخنانی تاریخ را بهترین علوم، فضیلت و دانش دانست و با ریشه یابی عنوان اردبیل در تاریخ اظهار داشت: تاکنون در کتب تاریخی مختلف 11 عنوان از جمله آرتفیت، آردویل (درکتب ارامنه)، آبادان فیروز، اربلا، آذربهمن و... برای این شهر مقدس ذکر شده است.

وی با ذکر روایتی از پیامبر اسلام که نام کوه سبلان در استان اردبیل را فرموده بوده است، تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) این منطقه را چشمه ای از چشمه های بهشتی عنوان کرده و فرموده که در آنجا قبور پیامبران الهی قرار دارد.

به گفته موسوی ننه کرانی در کتاب خطی و قدیمی "سبلان نامه" نوشته شده که 15 پیامبر از پیامبران الهی در این کوه مدفون است.

همایش تجلیل از مفاخر اردبیل برگزار شود

وی شیخ صفی الدین اردبیلی را برای تمام عرفا و اندشمندان دینی الگو معرفی کرد و خواستار برگزاری همایش گرامیداشت برای شخصیتهای برجسته استان از جمله مقدس اردبیلی و الهی اردبیلی به عنوان متفکران دینی و مفاخر استان شد.

نویسنده کتاب تاریخ اردبیل با بیان اینکه الهی اردبیلی اولین کسی بوده که نهج البلاغه را شرح فارسی کرده است، افزود: وی در منطق و عرفان تبحر خاصی داشته و از برجسته ترین شخصیتهای جهان اسلام است که باید به مردم شناسانده شود.

چهارم مرداد ماه سالروز تاسیس دولت شیعی صفویه توسط شاه اسماعیل اول در سال 880 هجری شمسی در ایران مبنای "روز اردبیل" است.

شاه اسماعیل از نوادگان شیخ صفی‌ الدین اردبیلی به عنوان موسس نخستین سلسله ایرانی پس از اسلام است که با رسمی کردن مذهب شیعه و زنده کردن هویت ایرانی توانست کشورمان را به عنوان یک واحد سیاسی مستقل پس از 800 سال احیا و تثبیت کند.

حاشیه نویسی "مهر" در همایش گرامیداشت روز اردبیل

برگزاری دومین دومین همایش روز اردبیل در سالن مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل با حاشیه هایی همرا بود که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود:



پخش کلیپهای متعدد و غیرمرتبط با مضامین و معانی این روز و نماهنگهای طولانی و خسته کننده از جمله مواردی بود که حاضران در این همایش را با نارضایتی همراه کرده بود.



مجری این برنامه نیز که به نظر می رسد تنها مجری سطح استان بوده و در تمام برنامه های فرهنگی، هنری، تجلیل، یادواره و... حضور فعال و پرشوری دارد، به دلیل عدم احاطه به فرهنگ، تاریخ، ادبیات و... اردبیل تنها سخنرانان این مراسم را به روی سن و پشت تریبون دعوت می کرد.



70 درصد حاضران در این همایش به دلیل عدم تنوع لازم و اجرای برنامه های یکنواخت و کسل کننده قبل از اتمام برنامه سالن فدک را ترک و تنها ردیفهای اول و دوم که مسئولان، مدیران و میهمانان کشوری بودند، باقی ماندند. البته این همایش از استقبال عمومی برخوردار نشده بود.



گرمای سالن همایش نیز که از سیستم تهویه هوا و یا سیستمهای خنک کننده بی بهره است، میهمانان و حاضران را آزار می داد.



در آخرین بخش برنامه نیز حاضران جلسه هنگامی که یکی از شاعران مطرح اردبیل به دعوت و اصرار مجری برای قرائت اشعاری پشت تریبون قرار گرفت، با خروج علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری به عنوان مهمان ویژه این همایش که برای افتتاح نمایشگاه مفاخر استان در جنب این مجتمع فرهنگی سالن را ترک کرد، از سالن خارج شدند که ناراحتی این شاعر را در پی داشت.