مشارکت بخش خصوصی در ابعاد مختلف فرودگاهی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح رضوانی ظهر سه شنبه در بازدید دانش آموزان نخبه استان گیلان از فرودگاه رشت افزود: صنعت حمل و نقل هوایی علاقه مندان زیادی دارد و برای شناساندن رسالت فرودگاه رشت و فعالیت پشت صحنه کارکنان این فرودگاه از روشهایی منجمله بازدید اقشار مختلف استفاده می کند.

وی اظهارداشت: فرودگاهها نقش اساسی در عملیات پرواز به عهده دارند که نمونه بارز آن نقش برج مراقبت پرواز هر فرودگاه در هدایت هواپیما از یک مبداء به سمت مقصد پرواز است در صورتیکه برخی مواقع فرودگاهها را با تهیه بلیت پرواز اشتباه می گیرند.

مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: هرچه بیشتر بتوان نقش زیرساختی فرودگاه رشت را برای افکار عمومی تبیین کرد زمینه مشارکت بخش خصوصی در ابعاد مختلف فرودگاهی بیشتر خواهد شد که این بازدیدها یکی از راههایست تا اهمیت و جایگاه فرودگاه رشت برای اقشار مختلف استان تبیین شود.

وی ادامه داد: این گروه از دانش آموزان با مقطع تحصیلی راهنمایی از طرف موسسه علمی فرهنگی یاران سبز موعود ( عج ) گیلان با هماهنگی جمعی از طلاب گیلانی مستقر در حوزه علمیه قم برای بازدید به فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت آمدند.

بازدیدکنندگان در سه گروه و در سه مرحله تحت عناوین پایگاه قدس، پایگاه امین الفتح و پایگاه ولایت که در مجموع 75 نفر هستند از سالن انتظار، سالن ورودی، ساختمان قدیم، برج مراقبت پرواز، ایستگاه ایمنی و آتش نشانی این اداره کل بازدید خواهند کرد، نخستین گروه امروز از فرودگاه سردار جنگل بازدید کردند.