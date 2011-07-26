ایجاد مرکزی برای نظارت بر نظریات "قرآن و علوم"

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق یوسفی مقدم بعد از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به علاقه‌مندی برخی نهادها و گروه‌ها به نظریه‌پردازی در حوزه قرآن و علوم، اظهارداشت: علاقمندان زیادی برای نظریه‌پردازی در عرصه قرآن و علوم وجود دارند و گاهی دیده می‌شود مطالبی را به عنوان نظریه اعلام می‌کنند در حالی که نظریه بودن این مطالب باید مورد بررسی قرار گیرد .



مدیر بخش پژوهش نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، اظهار داشت: گاهی برخی افراد نظریه‌ای را مطرح می‌کنند که حاصل جمع‌بندی چند نظریه گوناگون از دیگران است و نظریه بودن آن به ویژه با بازخوردگیری از حوزه باید روشن شود.



یوسفی مقدم نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را فرصت بسیار مناسبی برای ارزیابی این مسائل عنوان کرد و گفت: می‌توان با برگزاری نشست‌هایی تخصصی این مسائل را به صورت موشکافانه و دقیق مورد بررسی قرار داد و حتی طرح ایجاد مرکزی برای نظارت بر این ایده‌ها بحث و بررسی شود.



مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم بیان داشت: نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم فرصت بسیار خوبی برای عرضه و نمایش تمام فعالیت‌های قرآنی است که طی یکسال گذشته در کشور و در عرصه جهان اسلام انجام شده است.



یوسفی مقدم تصریح کرد: این نمایشگاه چون بین‌المللی است اندیشمندانی از ایران و دیگر کشورهای اسلامی تلاش می‌کنند تا از آخرین دستاوردهای قرآنی مطلع شوند و فرصتی برای آشنایی بیشتر قرآن‌پژوهان و فعالان قرآنی داخل و خارج کشور است.



مدیر بخش پژوهش نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم همچنین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم را آزمونی برای نمایش حضور کمی و کیفی دستگاه‌ها و نهادهای کشور در عرصه قرآنی و اهتمام آن‌ها به قرآن کریم به عنوان قانون اساسی مسلمانان دانست.



نمایشگاه قرآن؛ آزمونی برای اهتمام نهادها به قرآن کریم



وی درباره بخش دشمن‌شناخت و بخش بین‌الملل نمایشگاه نیز بیان داشت: این بخش‌ها باید به صورت واقعی بیداری اسلامی را به مردم ایران منعکس کنند، ضمن اینکه با تمهیداتی موجب ساماندهی و جهت‌دهی بیداری اسلامی باشند .



یوسفی مقدم افزود: اگر در این زمینه به خوبی فعالیت شود می‌توان جریان بیداری اسلامی را به تحلیلی علمی و قاعده‌مند، برای عرضه به دیگران تبدیل کنیم.



وی با اشاره به برخی از فعالیتهای بخش پژوهش گفت: در این بخش واحدهای مشاوره و پاسخگویی به سئوالات عمومی و تخصصی با حضور 50 کارشناس فعالیت خواهد داشت.



وی واحدهای مشاوره عرفان وقرآن، روانشناسی و قرآن، اخلاق و قرآن، ادیان و قرآن و ... را از جمله واحدهای بخش پژوهش نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن برشمرد.