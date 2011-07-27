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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

علیدوستی:

144هزار تن کالا از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

144هزار تن کالا از استان قزوین به خارج از کشور صادر شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان قزوین گفت: در تیرماه امسال 114 هزار تن کالا به ارزش 72 میلیون دلار از گمرک استان به خارج از کشور صادر شد.

حسن علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کالاهای صادر شده به  مقصد کشورهای عراق، سایر کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، ترکیه، افغانستان، هلند و پاکستان صادر شده است.

وی افزود: اقلام  صادراتی به طور عمده  شامل مواد شوینده،  سایر کالاهای صنعتی، کاشی وسرامیک، کولرآبی، ورق گالوانیزه، شیشه و فرومولیبدن است که از نظر وزنی  20 درصد کاهش و از نظر ارزش 13 درصد افزایش داشته است.

علیدوستی تعداد کشورهای مقصد کالاهای صادر شده از استان را 38 کشور اعلام کرد و گفت: در این مدت 51 نوع کالا به خارج صادر شده است.

این مسئول تصریح کرد: در تیرماه امسال 47 هزارتن کالا نیز از این  گمرک به ارزش 247 میلیون دلار ترخیص شده که این کالاها به طورعمده شامل کمپرسور، کشنده اسکانیا، اجزاء و قطعات کولر، دستگاههای خط نورد گرم وسرد، سواری پورشه، پلی کربنات و نوارجلوی پوشک بچه است.

علیدوستی اظهارداشت: کالاهای وارداتی از ترکیه، ژاپن، آلمان، سنگاپور،ایتالیا و هلند وارد شده اند که ازنظر وزنی 47 درصد و ارزش 52 درصد افزایش داشته است.

وی تعداد کشورهای وارد کننده را 45 کشور و تنوع کالاها را 620 نوع اعلام کرد.

مدیرکل گمرک استان قزوین میزان درآمد گمرک استان را 433 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: درآمدهای گمرک نسبت به مدت مشابه سال قبل 101 درصد افزایش داشته است.

این مسئول تعداد پرونده های حقوقی و قضایی تشکیل شده در این مدت را 102 فقره  به ارزش 37 میلیارد و 116 میلیون ریال و جریمه تعیینی را 200 میلیارد 905 میلیون ریال ذکر کرد.

به گفته علیدوستی همچنین تعداد 133 بسته پستی به ارزش 64 میلیون ریال از دایره امانات پستی این گمرک ارزیابی و به خارج از کشور ارسال و همچنین 585 بسته پستی از سایر کشورها به ارزش 190 میلیون ریال وارد و پس از ارزیابی ترخیص شده است.

وی گفت: ترانزیت چهار هزار تن مواد سوختی از مبدا عراق توسط 199 کامیون به مخازن تحت پوشش این گمرک و بارگیری و حمل آن از مرز میلک به خارج از دیگر فعالیت های انجام شده در گمرک استان قزوین در تیرماه سال جاری است.

علیدوستی یادآورشد: در این مدت تعداد 85 دستگاه خودروی سواری پورشه به ارزش بیش از هفت میلیون دلار برای اولین بار از این اداره کل ترخیص شده است.

کد مطلب 1368403

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