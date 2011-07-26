19 بازیکن بومی در تیم بزرگسالان مس کرمان حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نژاد زمانی عصر سه شنبه در جمع بازیکنان مس کرمان گفت: در سال جاری رویکرد جدیدی در راستای جذب بازیکنان داشتیم و سیاست بومی سازی تیم با جدیت دنبال شد و هم اکنون 19 بازیکن تیم بومی استان کرمان هستند.

وی با اشاره به حضور دو تیم از کرمان در لیگ برتر گفت: این مسئله کرمان را به قطب فوتبال کشور تبدیل کرده است و نشان از حضور بازیکنان و استعدادهای ناب در کرمان دارد.

این مسئول افزود: در این فصل نیز همچون فصل گذشته مدیریت باشگاه و شرکت مس با جدیدت از بازیکنان و کادر فنی حمایت می کنند و اصل کار تیم بر دوری از حاشیه بنا نهاده شده است.

نژاد زمانی گفت: رعایت اصول اخلاقی در مس کرمان و صداقت با بازیکنان اصل است و باید این رابطه دوطرفه باشد و همین مسئله در فصل گذشته موجب شد تیم در بهترین شرایط روحی قرار گیرد و امیدواریم با توجه به حفظ استخوان بندی تیم بتوانیم از تجربه فصل گذشته برای رسیدن به شرایط مطلوب فنی استفاده کنیم.

وی با اشاره به دعوت نفرات سه بازیکن مس در تیم بزرگسالان، چهار نفر در تیم ملی امید و پنج بازیکن نیز در تیم ملی جوانان حضور دارد که نشان از سطح کیفی بازیکنان تیم دارد.

وی با اشاره به تعامل مطلوب با مس سرچشمه گفت: حضور این تیم برای مس کرمان افتخار است.

در ادامه اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل محترم شرکت ملی صنایع مس نیز اظهار داشت: همانطور که ظرفیت سالیانه تولید مس از 200 هزار تن به 700 هزار تن افزایش یافته بسیار خوشحالیم که تعداد تیمهای ما در لیگ برتر نیز افزایش یافته که این مهم می تواند نقش به سزایی در پویایی جامعه داشته باشد.

وی با بیان اینکه دوستی ، عشق و علاقه در موفقیت تیم بسیار تاثیرگذار است، ادامه داد: علیرغم مشکلات زیاد کاری سعی داریم این جلسات را دو ماه یکبار برگزار کنیم چرا که معتقدم دوستی ها با برگزاری این نشستها تقویت بیشتری خواهد شد.

وی ادامه داد: توقع امسال من از تیم مس بسیار بالاتر از فصل گذشته است چرا که تیم امسال را تیمی توانمند می بینم که قادر است روزهای خوبی را برای مردم شریف استان رقم بزند.

سعد محمدی با بیان اینکه سرمربی تیم مس مورد حمایت همه جانبه مسئولین شرکت مس و مدیرعامل باشگاه قرار دارد، اظهار داشت: مرفاوی را به خوبی می شناسم، وی قطعا مورد حمایت کامل سیستم مدیریتی خواهد بود چرا که معتقدم در صورت نداشتن دغدغه ذهنی مجموعه تیم، خلاقیتها بهتر شکوفا می شود و امیدوارم مجموعه تیم مس در کمال آرامش نسبت به تحقق اهداف خود موفق باشند.

وی با بیان اینکه انتظار دارم دو تیم مسی لیگ برتر رفاقت در کنار رقابت سالم را رعایت کنند، خطاب به بازیکنان تیم مس گفت: ارزش شما در شخصیت و رفتار شماست، حاشیه ها مخرب ترین ضربه را به هر تیمی می زند و از این رو باید با درست اندیشیدن و عاقلانه رفتار کردن امکان ورود حاشیه ها را به تیم ندهید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با قول مساعد نسبت به رفع مشکلات مالی باشگاه اظهار داشت: در محیط کاری من حرف زدن آزاد است، ما به تعهدات خود پایبندیم و سعی می کنیم بهترین شرایط را برای شما فراهم آوریم تا از حضور در تیم مس احساس شادابی داشته باشید و بدون ورود به دنیای حاشیه و در آرامش تنها به موفقیت تیم بیاندیشید.

سعد محمدی با بیان اینکه تیم مس باید در هفت هفته نخست رقابتهای لیگ برتر امتیازات لازم را کسب کند گفت: امیدوارم در لیگ یازدهم مطالب روزنامه ها بیشتر از دوستی ها و رفاقتها باشد، البته نتایج هم برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است.