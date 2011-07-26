بوشهریها دفترچه اسناد خود را به سند تک برگ تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهرسی عصر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شبانکاره افزود: در صورتی که مردم اقدام به تعویض اسناد خود نکنند در آینده دچار مشکل می شوند.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از 40هزار سند تک برگ برای املاک در استان صادر شود، اظهار داشت: براساس برنامه پنجم توسعه مکانیزه شدن ثبت اسناد یکی از اهداف برنامه بود که این امر محقق شده و از اول سال تاکنون نیز هفت هزار سند تک برگ برای املاک در استان بوشهر صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در ارتباط با احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شبانکاره، گفت: با توجه به اهدای زمین مورد نظر توسط فردی خیر عملیات اجرایی این ساختمان به زودی آغاز می شود.
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