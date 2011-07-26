بوشهریها دفترچه اسناد خود را به سند تک برگ تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهرسی عصر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شبانکاره افزود: در صورتی که مردم اقدام به تعویض اسناد خود نکنند در آینده دچار مشکل می شوند .

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از 40هزار سند تک برگ برای املاک در استان صادر شود، اظهار داشت: براساس برنامه پنجم توسعه مکانیزه شدن ثبت اسناد یکی از اهداف برنامه بود که این امر محقق شده و از اول سال تاکنون نیز هفت هزار سند تک برگ برای املاک در استان بوشهر صادر شده است .



مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در ارتباط با احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شبانکاره، گفت: با توجه به اهدای زمین مورد نظر توسط فردی خیر عملیات اجرایی این ساختمان به زودی آغاز می شود .