انفجار در جنوب لبنان / حزب الله بر دفع تجاوزات صهیونیستها تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد و الجزیره، بر اثر انفجار بمب در مسیر نیروهای یونیفل(نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) در منطقه سینیق در جنوب صیدا سه نظامی فرانسوی زخمی شدند.



نیروهای ارتش لبنان بلافاصله تدابیر امنیتی در مکانی که انفجار رخ داد، اعمال کردند، جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نشده است.

از سوی دیگر نبیل قاووق رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد: مقاومت قادر است دست اسرائیلی ها را از منابع نفتی لبنان کوتاه کند.

وی افزود: اسرائیل نمی تواند مقاومت را نادیده بگیرد، زیرا به خوبی از برد موشکهای مقاومت آگاه است هر اقدام اسرائیل برای سلطه بر حقوق نفتی لبنان محکوم به شکست است و معادله ارتش،مردم و مقاومت آن را خنثی خواهد کرد.

قاووق تصریح کرد: دولت جدید لبنان به سیاست مماشات پایان داد و در راستای حمایت از حقوق نفتی لبنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد به ویژه اینکه همه توطئه های داخلی و خارجی را پشت سر گذاشته است.