44 هزار و 700 واحد مسکونی در استان زنجان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح و واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی مهر استان زنجان از مسکن مهر به عنوان یک موضوع فرا بخشی یاد کرد و افزود: تحکیم خانواده، اشتغال، دلبستگی و آرامش و امنیت و کاهش فقر و پرورش نسل پاک و تاثیر گذار در جامعه با وجود مسکن امکان پذیر است.

وی اظهار داشت: بحث اجرای مسکن مهر در دولت عدالت محور یک کار آسمانی است و دولت با ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی، واگذاری زمین رایگان و ارائه وام 23 میلیون تومان 99 ساله و فراهم کردن زیرساختهای آب، برق، گاز و انشعاب که در حال حاضر هم تحول بسیار خوبی در مسکن و شهرسازی اتفاق افتاده است از عملکردهای مسکن در زمینه مسکن دار شدن مردم بوده است که این در طول انقلاب بی سابقه است

وزیر راه و شهرسازی گفت: 19 هزار و 500 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، سه هزار و 200 واحد بافت فرسوده و سه هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر احداث شده است

نیکزاد تاکید کرد: 18 هزار و 500 واحد در روستاها در مدت دو سال واگذار شده، 10 هزار و 200 واحد امروز واگذار شد و سه هزار و 500 واحد هم واگذار خواهد شد و در مجموع 13 هزار و 700 واحد مسکونی واگذار شده و خواهد شد.

وی افزود: جشن مسکن دار شدن هم در دهه فجر امسال در استان زنجان برگزار می شود.

وزیر راه و شهر سازی گفت: مسکن دار شدن حق مردم است و مردم باید در آرامش و رفاه زندگی کنند که وجود مسکن عدالت اجتماعی جامعه را به دنبال دارد.