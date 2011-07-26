موفقیت دانش آموز گیلانی در المپیاد جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموز موفق گیلانی پس از درخشش در المپیاد جهانی امروز سه شنبه در میان استقبال علاقمندان علم و دانش و مسئولان آموزش و پرورش استان وارد رشت شد.

محمد پدرام فر که به همراه تیم منتخب دانش آموزی کشور در پنجاه و دومین المپیاد ریاضی آمستردام هلند شرکت کرده بود موفق شد مدال نقره را در میان دانش آموزان 105 کشور جهان از آن خود کند. در این رقابتها تیم شش نفره جمهوری اسلامی ایران با کسب دو مدال طلا و چهار نقره دررده دهم جهان قرارگرفت.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گیلان گفت: دین اسلام، کامل ‌ترین دین در میان ادیان الهی است که به همه جوانب زندگی انسان نگاه ویژه دارد و برنامه کامل برای این منظور در نظر گرفته تا انسانها با عمل به این برنامه به تکامل برسند.

ایوب نجف زاده افزود: از جوانبی که دین اسلام اهمیت و ارزش فوق العاده ‌ای برای آن قائل است مسئله علم و علم آموزی است تا جایی که نخستین آیاتی که بر پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نازل شد، بهترین دلیل بر اهمیت و جایگاه ویژه تعلیم و تعلم در اسلام است.

وی همچنین با اشاره به اینکه اقتدار ملی کشور در گرو اقتدار علمی است، اظهارداشت: هر چه در زمینه علمی پیشرفت کنیم قدرت ملی نیز افزایش می ‌یابد.

رئیس آموزش و پرورش گیلان در ادامه برنامه ریزی در امور آموزشی را زمینه ساز پیشرفت و ارتقای علمی استان دانست و گفت: برنامه های اصولی و لازم باید برای موفقیت در امور تحصیلی دانش آموزان تدوین شود.

وی تصریح کرد: پژوهش به عنوان نیروی محرکه توسعه در تمام حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار است و باید تمام معلمان و دانش آموزان را به سمت تحقیق سوق داد.

نجف زاده یادآورشد: هیچ جامعه ای بدون تحقیقات و پژوهش نمی تواند به سمت رشد و تعالی حرکت کند و امروز شرایط برای تحقیق در استان به بهترین شکل فراهم است و باید از این موقعیت مطلوب بهره لازم را برد.