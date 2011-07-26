مسابقات ژیمناستیک مدارس کشور در اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه این مسابقات که عصر سه شنبه در سالن امام خمینی (ره) اردبیل برگزار شد، در رده بندی تیمی این مسابقات دانش‌آموزان استان مازندران به مقام قهرمان دست یافت.

تیم تهران مقام دو را بدست آورد و تیم اردبیل نیز به مقام سوم رضایت داد. کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به تیم دانش آموزی استان یزد تعلق گرفت.

در رده‌بندی انفرادی نیز در کلاس اول راهنمایی "علیرضا قریشی" از اردبیل، در کلاس دوم "ایمان پسندیده" از مازندران و در کلاس سوم "امیرحسین خرازی" از استان البرز قهرمان شش وسیله شدند.

حرکات زمینی، پارالل، بارفیکس، پرش خرک، دارحلقه و خرک حلقه شش وسیله رشته ژیمناستیک بوده که دانش آموزان به رقابت پرداختند.

در این دوره از مسابقات 120 دانش آموز در قالب 15 تیم از سراسر کشور حضور داشتند. در رقابتهای مقطع ابتدایی این دوره از مسابقات که هفته گذشته برگزار شد، تیم اردبیل اول شده بود.

گفتنی است مسابقات ژیمناستیک دانش آموزان مقطع متوسطه نیز از عصر امروز در اردبیل آغاز شد.

این رقابتها از 24 تیرماه جاری با حضور 540 دانش آموز از 25 استان کشور در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در اردبیل آغاز و تا هفتم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.