آرای هیوم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر آرای اقتصادی دیوید هیوم تأکید کرده و منشأ دیدگاههای اقتصادی او را مورد بررسی قرار داده است.
این کتاب از سری آثار مربوط به تاریخ علم اقتصاد انتشارات راتلج منتشر شده است و در آن با تأکید بر "رساله" هیوم زندگی اجتماعی و اقتصادی از نظر هیوم مورد بررسی گرفته است.
کتاب در هشت فصل سامان یافته است. هیوم و دانش اقتصاد، رساله: شکل دادن به زندگی اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد اخلاقی و اجتماعی هیوم و زندگی فکری هیوم از جمله فصول این کتاب هستند.
دیوید هیوم در سال 1711 در ادینبرو واقع در اسکاتلند زاده شد. هیوم در فلسفه به واسطه دیدگاههای تجربه گرایانه و شکگرایانه شناخته میشود. برای هیوم این سؤال مطرح است که چرا که ما همیشه به دنبال علت هستیم و برای هر معلولی به دنبال علت میگردیم.
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