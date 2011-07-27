آرای هیوم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر آرای اقتصادی دیوید هیوم تأکید کرده و منشأ دیدگاههای اقتصادی او را مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب از سری آثار مربوط به تاریخ علم اقتصاد انتشارات راتلج منتشر شده است و در آن با تأکید بر "رساله" هیوم زندگی اجتماعی و اقتصادی از نظر هیوم مورد بررسی گرفته است.

کتاب در هشت فصل سامان یافته است. هیوم و دانش اقتصاد، رساله: شکل دادن به زندگی اجتماعی و اقتصادی، اقتصاد اخلاقی و اجتماعی هیوم و زندگی فکری هیوم از جمله فصول این کتاب هستند.

دیوید هیوم در سال 1711 در ادینبرو واقع در اسکاتلند زاده شد. هیوم در فلسفه به واسطه دیدگاه‌های تجربه گرایانه و شک‌گرایانه شناخته می‌شود. برای هیوم این سؤال مطرح است که چرا که ما همیشه به دنبال علت هستیم و برای هر معلولی به دنبال علت می‌گردیم.

هیوم در مورد توالی‌ها معتقد است که وقتی یک موضوع علت معلولی قرار می‌گیرد در واقع این یک نوع عادت ذهنی است. ما بر اساس انباشت ذهنی برخی پدیده‌ها را علت پدیده‌ای دیگر تلقی می‌کنیم.

این اثر با عنوان "منشأ علم اقتصاد از نظر هیوم" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.