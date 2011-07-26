واحد پولی جدید سودان اعلام جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اقدام دولت سودان در معرفی واحد پولی جدید، واکنش مقامات سودان جنوبی را برانگیخت.

"پاگان آموم" دبیرکل حزب حاکم "جنبش آزادی مردم" سودان جنوبی در این رابطه گفت : خارطوم با این کار توافق دو جانبه درباره تعیین نکردن واحد پولی مستقل تا شش ماه پس از استقلال سودان جنوبی نقض کرده است.

وی با بیان اینکه این اقدام به معنای اعلام جنگ اقتصادی با جنوب است هزینه چنین اقدامی را دست کم 700 میلیون دلار برای دولت تازه تاسیس دانست. به گفته وی، در این صورت دولت برای اجرای برنامه های خود در تمام بخشها با چالش جدی روبرو خواهد شد.

همچنین دولت جنوب سودان در تامین آب و برق مصرفی هشت میلیون شهروند خود با مشکل جدی روبرو خواهد شد. این کشور جدید با وجود داشتن ذخایر نفتی جزو توسعه نیافته ترین و عقب افتاده ترین کشورها از نظر اقتصادی است.

گفتنی است سودان در پی جدایی بخش جنوبی، واحد پولی جدیدی را جایگزین واحد پولی پیشین خود کرد. بانک مرکزی سودان روز گذشته با انتشار این خبر اعلام کرد سکه ها و اسکناسهای واحد پولی جدید از طریق شعب بانکها در اختیار شهروندان قرارمی گیرد.