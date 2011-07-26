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۴ مرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

در استان زنجان/

اتمام پروژه‌های مسکن‌مهر نیازمند 60 میلیارد تومان تسهیلات است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با تاکید بر اینکه برای اتمام پروژه‌های مسکن‌مهر تا پایان سال‌جاری، نیازمند 60 میلیارد تومان تسهیلات هستیم، گفت: در مرحله سوم از واگذاری مسکن‌مهر در این استان تعداد سه هزار و 500 واحد مسکونی‌مهر به واجدین شرایط واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد عصر سه شنبه در آئین افتتاح واحدهای مسکن مهر در استان زنجان از واگذاری دو هزار و 500 واحد مسکونی‌مهر در دهه‌فجر امسال خبر داد و افزود: با تحقق هر چهار مرحله واگذاری مسکن‌مهر، بیش از 19 هزار و 500 واحد مسکونی‌مهر به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد و در حال حاضر 18 درصد نسبت به تعهدات خود جلوتر هستیم.

همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت ساخت مسکن‌مهر در این استان، گفت: سهم استان زنجان در سال 89 و 90 از مسکن‌مهر 19 هزار و 500 واحد مسکونی برای شهرهای بالای 25 هزار نفر است.
 
حافظ باباپور با بیان اینکه در مهرماه سال گذشته تعداد سه هزار و 527 واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد، افزود: با واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی دیگر که امروز محقق شد، در مجموع 13 هزار و 724 واحد مسکونی‌مهر به بهره‌برداری رسیده است.
 
وی ادامه داد: مسکن‌مهر در استان زنجان از چند ویژگی بارز برخوردار است که وجود همه این واحدها در محدوده شهرها، مهیا بودن همه زیرساختها در این زمینه و نیز انجام اقدامات زیربنایی از جمله شبکه فاضلاب واحدهای مسکونی‌مهر، جزو این ویژگی‌ها به‌شمار می‌رود.
کد مطلب 1368437

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