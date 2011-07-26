به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد عصر سه شنبه در آئین افتتاح واحدهای مسکن مهر در استان زنجان از واگذاری دو هزار و 500 واحد مسکونیمهر در دههفجر امسال خبر داد و افزود: با تحقق هر چهار مرحله واگذاری مسکنمهر، بیش از 19 هزار و 500 واحد مسکونیمهر به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد و در حال حاضر 18 درصد نسبت به تعهدات خود جلوتر هستیم.
همچنین مدیرکل مسکن و شهرسازی استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت ساخت مسکنمهر در این استان، گفت: سهم استان زنجان در سال 89 و 90 از مسکنمهر 19 هزار و 500 واحد مسکونی برای شهرهای بالای 25 هزار نفر است.
حافظ باباپور با بیان اینکه در مهرماه سال گذشته تعداد سه هزار و 527 واحد مسکونی تحویل متقاضیان شد، افزود: با واگذاری 10 هزار و 200 واحد مسکونی دیگر که امروز محقق شد، در مجموع 13 هزار و 724 واحد مسکونیمهر به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: مسکنمهر در استان زنجان از چند ویژگی بارز برخوردار است که وجود همه این واحدها در محدوده شهرها، مهیا بودن همه زیرساختها در این زمینه و نیز انجام اقدامات زیربنایی از جمله شبکه فاضلاب واحدهای مسکونیمهر، جزو این ویژگیها بهشمار میرود.
نظر شما