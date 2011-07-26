اراضی شیب دار بیش از سایر اراضی در معرض تصرف است

قدرت الله سعادتی در گفتگو با مهر ضمن اظهار تاسف از تصرف و شخم زنی غیرقانونی اراضی شیب دار در استان زنجان، تخریب خاک را از پیامدهای منفی این اقدام برشمرد و تصریح کرد: با تشکیل یگان حفاظتی و پاسگاه ویژه منابع طبیعی پوشش حفاظتی مطلوبی ایجاد شده و تصرف اراضی کاهش یافته است.

وی به مقایسه عملکرد اداره کل متبوعش در دوره فعالیت دولتهای هفتم و هشتم با دولتهای نهم و دهم پرداخت و ابراز کرد: در دولتهای هفتم و هشتم تخصیص زمین برای کشت زیتون سالانه 25 هکتار بود در حالیکه در دولتهای نهم و دهم با افزایش 500 درصدی به یک هزارو 166 هکتار افزایش یافته است.

سعادتی ادامه داد: تخصیص زمین جهت اجرای طرح های خدماتی با افزایش 300 درصدی از 565 هکتار در سال به یک هزارو 666 هکتار و خلع ید و تصرف از اراضی ملی با 650 درصد رشد از 250 هکتار در سال به یک هزارو 660 هکتار افزایش یافته است.

مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان میزان جنگلهای طبیعی استان را 97 هزار هکتار اعلام کرد و یادآور شد: این جنگلها که عمدتا ارس و بلوط هستند به دلیل دور از دسترس بودن تخریب چندانی نداشته اند.

سعادتی همچنین جنگلهای دست کاشت استان را 17 هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر سالانه یک میلیون اصله نهال توزیع و غرس شده که در صورت ترفیع مشکل کمبود اعتبار می تواند تا پنج برابر افزایش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حوزه آبخیزداری اظهار کرد: با اقدامات مطلوب در حوزه آبخیزداری استان 90 میلیون متر مکعب آب مدیریت و ذخیره شد همچنین از فرسایش 70 میلیون تن خاک نیز جلوگیری به عمل آمد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان یادآور شد: در حال حاضر با احداث پخش سیلاب سالانه 40 میلیون متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی تزریق می شود.

سعادتی اعتبارات تخصیص یافته به اداره کل متبوعش را ناکافی دانست واضافه کرد: با وجود تهیه طرح های آماده اجرا به مبلغ 30 میلیارد تومان توسط اداره کل منابع طبیعی استان، اعتبار سال جاری این اداره کل فقط پنج میلیارد تومان است.

وی گفت: فعالیتهای منابع طبیعی اموری فرادستگاهی و مستلزم همکاری مردم و دولت است.

این مسئول فرهنگسازی درحوزه منابع طبیعی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: مردم باید به اهمیت منابع طبیعی واقف و مانع تخریب و تضعیف آن شوند.