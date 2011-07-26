قربانی شنود تلفنی نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "تونی بلر" گفت گمان نمی کند جزو کسانی باشد که قربانی هک تلفنی هفته نامه News of the World شده اند.

وی در سفر به استرالیا و دیدار با "جولیا گیلارد" نخست وزیر این کشور اقدام نشریه تحت مالکیت "رابرت مرداک" در شنود مکالمات بیش از چهار هزار شهروند و مقام انگلیسی را محکوم کرد.

بلر که بین سالهای 1997 تا 2007 نخست وزیر انگلیس بود اظهار داشت : در آن زمان من تلفن همراه نداشتم. وی با مثبت ارزیابی کردن این موضوع افزود: امروز به این نتیجه رسیده ام که نداشتن تلفن همراه یک مزیت برای من بود.

این در حالی است که در ماه ژوئن رسانه های انگلیسی از شنود مکالمات تلفنی "گوردون براون" در زمان ریاستش بر وزارت دارایی این کشور خبر دادند. بر این اساس هکرها در این اقدام به اطلاعات شخصی براون از جمله اطلاعاتی از پرونده فرزند بیمار وی دست یافته اند.