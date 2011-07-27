اجرای قوانین جدید رانندگی در زنجان موجب کاهش 48 درصدی تصادفات شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دو ماه گذشته با توجه به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی تعداد متوفیان ناشی از تصادفات 14 درصد کاهش داشته است و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی درون شهری نیز 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی به اجرای طرح امنیت اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و جلب رضایت شهروندان صورت می‌گیرد که خوشبختانه با توجه به بافت مذهبی استان زنجان شاهد کمترین برخورد با بدحجابان هستیم.

سرهنگ شرفی با اشاره به دستگیری 301 تن از مزاحمین خیابانی گفت: تعدادی از این افراد به علت داشتن شاکی خصوصی به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند.

سرهنگ شرفی با بیان اینکه در ایجاد امنیت و حذف ناامنی در جامعه آحاد مردم سهیم هستند، افزود: همکاری مردم با پلیس و دیده‌بانی آنها به‌عنوان بازوان نظارتی پلیس در جامعه می‌تواند مانع بروز بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها شود.