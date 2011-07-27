  1. استانها
  2. زنجان
۵ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۷

سرهنگ شرفی:

اجرای قوانین جدید رانندگی در زنجان موجب کاهش 48 درصدی تصادفات شد

اجرای قوانین جدید رانندگی در زنجان موجب کاهش 48 درصدی تصادفات شد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی گفت: از زمان ابلاغ این قانون تاکنون در استان زنجان شاهد کاهش 48 درصدی تصادفات هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در دو ماه گذشته با توجه به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی تعداد متوفیان ناشی از تصادفات 14 درصد کاهش داشته است و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی درون شهری نیز 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی به اجرای طرح امنیت اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و جلب رضایت شهروندان صورت می‌گیرد که خوشبختانه با توجه به بافت مذهبی استان زنجان شاهد کمترین برخورد با بدحجابان هستیم.
 
سرهنگ شرفی با اشاره به دستگیری 301 تن از مزاحمین خیابانی گفت: تعدادی از این افراد به علت داشتن شاکی خصوصی به مراجع قضایی تحویل داده شده‌اند. 
 
سرهنگ شرفی با بیان اینکه در ایجاد امنیت و حذف ناامنی در جامعه آحاد مردم سهیم هستند، افزود: همکاری مردم با پلیس و دیده‌بانی آنها به‌عنوان بازوان نظارتی پلیس در جامعه می‌تواند مانع بروز بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها شود.

وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی به موقع و درست از عملکرد پلیس یکی از بهترین روش‌ها برای آشنایی مردم با فضای کار پلیس و ایجاد آرامش در سطح جامعه است.

سرهنگ شرفی با تأکید بر اینکه نباید با طرح مسائلی غیرصحیح باعث ایجاد خشم و اضطراب در آحاد جامعه شد، افزود: باید مطالب با دقت و سرعت به مردم انتقال داده شود که در این شرایط شاهد کاهش تنش در جامعه خواهیم بود.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: تلاش پلیس در راستای ارتقاء انضباط اجتماعی و توجه به آرامش روانی حاکم بر جامعه است و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم.
 
سرهنگ شرفی به ضرورت توجه مردم به هشدارهای ایمنی اشاره کرد و یادآور شد: باید مردم افراد شرور را بشناسند و در اعلام گزارش به موقع به پلیس کمک کنند که سامانه 110 به همین دلیل راه‌اندازی شده و مشغول به کار است.
 
سرهنگ شرفی با تأکید بر نظارت دقیق پلیس بر تحولات جامعه گفت: با توجه به تغییرات در جامعه می‌توان در اسرع وقت مانع انحراف شد و این اصل عاملی در ارتقاء امنیت در کشور است.
 
وی با اشاره به 316 هزار تماس مردم با پلیس 110 در سال گذشته گفت: بر اساس این تماس‌های صورت گرفته، پلیس استان زنجان 37 عملیات را انجام داده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.
 
کد مطلب 1368440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها