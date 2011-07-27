سالانه 3200 تن زباله عفونی در استان مرکزی تولید می شود

امیر انصاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش عظیم این زباله ها در مرکز استان مرکزی یعنی شهر اراک تولید می شود این درحالیست که مدیریت خاصی بر این امر صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به مشکلات و تهدیدات زیادی زباله های عفونی برای افراد جامعه بیان داشت: مسئولان شهری و مدیریت بخش بهداشت و درمان باید با اتحاد و انسجام با یکدیگر بستر رفع این مشکلات را فراهم آورند.

انصاری ادامه داد: در حال حاضر 5 بیمارستان استان مرکزی اعم از بیمارستان تامین اجتماعی اراک، بیمارستان تامین اجتماعی شازند، مرکز درمانی کاشفی آشتیان، ومرکز درمانی امام صارق دلیجان و مرکز بهداشتی درمانی فرمهین از داشتن دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی محرومند.

وی یادآور شد: مراکز درمانی و بیمارستانهای دارای این تجهیزات نیز با عدم استفاده از دستگاههای بی خطرساز زباله های عفونی قدمی در راستای رفع مشکلات ناشی از زباله های عفونی در شهر اراک و استان مرکزی برنداشته اند.