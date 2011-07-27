محمد حسین فراهانی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان مرکزی از قطب‌های تعزیه کشور است که نه تنها در این زمینه دارای سبک است بلکه تعزیه‌خوانان حرفه‌ای بسیاری از این استان برخاسته‌اند.

وی افزود: تعزیه در نقاط مختلف استان مرکزی حیات دارد و سالانه به خصوص در ماه‌های محرم و صفر هیات‌های مختلف تعزیه‌خوانی در کوی و برزن اقدام به تعزیه‌خوانی می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به این هنر آئینی اظهار کرد: تعزیه در استان مرکزی بیش از همه در شهرهای تفرش، فراهان و شازند رونق دارد و بیشتر تعزیه‌خوانان حرفه‌ای کشور از این استان هستند.

فراهانی با بیان اینکه تعزیه بیشتر در مناسبت‌های مذهبی اجرا می‌شود، بر لزوم معرفی این هنر آئینی به عنوان بخشی از فرهنگ مذهبی مردم ایران تاکید کرد و ماه رمضان را فرصتی مناسب برای معرفی این آئین نمایشی دانست.

وی ادامه داد: از این رو اجرای مراسم تعزیه‌خوانی در موزه‌های استان به عنوان بخشی از برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسوول از موزه چهارفصل اراک، موزه صنایع‌دستی حسن‌پور، موزه مفاخر و موزه سالار محتشم خمین به عنوان موزه‌هایی نام برد که مراسم تعزیه‌خوانی در آنها اجرا می‌شود.

وی همچنین از برپایی سفره‌های افطار در موزه‌های استان به عنوان بخشی دیگر از برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی ویژه ماه مبارک رمضان نام برد.

برگزاری نخستین جشنواره قرآنی در ساروق، محل زندگی مرحوم کربلایی کاظم ساروقی حافظ معجزه‌آسای قرآن کریم نیز از دیگر برنامه‌های ویژه ماه رمضان است که «فراهانی» به آن اشاره کرد.