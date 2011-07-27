کرمان در انتظار نان باکیفیت/ از رویای نان صنعتی تا واردات نانوای سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم وعده های مسئولان در راستای افزایش کیفیت نان طی سال جاری این کالا که مهمترین نقش را در سبد خانوار هر ایرانی از فقیر و غنی بازی می کند هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است و درحالی شاهد افزایش چند برابری نرخ نان طی ماههای اخیر هستیم که نانها کوچک شده اند اما کیفیت آنها تغییر نکرده است.

هر چند افزایش قیمت نان موجب شده است که میزان خرید نان در هر خانوار مدیریت شود و در نتیجه خرید نان در هر خانوار با کاهش چشمگیر واقعی تر شود اما این امر هیچ تاثیری در افزایش کیفیت نداشته است و عملا مشکلات گذشته نان کرمان پا برجا مانده است.

ادامه رونق نان خشکیها/ کاهش خرید به دلیل افزایش قیمت است نه افزایش کیفیت

این درحالی است که اکثر نانوایی های کرمان به پخت نان تافتون روی آورده اند که متاسفانه این نان همان نان بی کیفیت استان کرمان است و متاسفانه بین این نانواییها هیچ گونه رقابتی برای افزایش کیفیت نان صورت نگرفته است و همچنان بخشی از نانهای کرمان از سفره مستقبما به نان خشکی ها راه می یابد و بعضا انبار نمکی ها و نان خشکی ها همچنان پر رونق مانده است.

از سوی دیگر حجم نان در کرمان به شدت کوچک شده است بگونه ای که برای تامین ما یحتاج خانوار به ناچار باید تعداد بیشتری نان را خریداری کرد اما علاوه بر پرداخت نرخ بیشتر به ازای هر قرص نان باید تعداد بیشتری نان نیز تهیه کرد در حقیت به قول نانواها در صورت اینکه مشتری بخواهد نانی با ابعاد ماههای قبل را تهیه کند باید نان دو چانه تهیه کند که نرخ آن دو برابر نرخ مصوب است.

آزادپزها گوی کیفیت را ربوده اند

در واقع هم اکنون رقابت در نانوایی ها بین نانواییهای آزاد پز کرمان داغ تر شده است هر چند که اگثر این نانواییها نیز تنها از چند تنور کوچک نان خانگی برای طبخ نان استفاده می کنند و کیفیت نازل آرد موجود در استان کرمان که به دلیل واردات نانهای بی کیفیت و خواب اندک گندم روی می دهد نان این نانوایی را نیز آجر کرده است.



نکته جالب توجه اینکه وضعیت طبخ نان در نانواییهای شهرستانهای کرمان بسیار ناگوار تر از کیفیت نان در شهر کرمان است و این مشکل به خصوص در شهرستانهای جنوبی کرمان بیشتر نمایان است بطوریکه برخی از شهروندان شهرستانهای جنوبی ترجیح می دهند نان خود را با حجم بیشتر از نانواییهای شهرهای دیگر تامین کنند.

افزاش کیفیت نان به داستان هزار یکشب تبدیل شده است

تمام این موارد در حالی در استان کرمان روی می دهد که داستان نانهای بی کیفیت کرمان به قصه هزار و یکشب تبدیل شده است که علیرغم اینکه برخی مسئولان کرمان در دوره مدیریت سه استاندار اخیر کرمان تلاشهایی برای حل این مشکل انجام دادند اما در نهایت تمام این وعده ها در حد حرف و برگزاری جلسات متعدد باقیماند و کیفیت نان کرمان نیز تغییر نکرد.

آغاز داستان نانهای بی کیفیت/ جایگزینی نان صنعتی با سنتی

ابتدا در زمان مدیریت محمد رئوفی نژاد قصه نانهای بی کیفیت و لزوم تغییر وضعیت کنونی مطرح شد در آن زمان استاندار اسبق کرمان سعی داشت با راه اندازی کارخانجات نان صنعتی در استان کرمان استفاده از نان صنعتی را به جای نان سنتی در کرمان نهادینه کند.

رئوفی نژاد در این زمینه مذاکراتی را نیز با تعدادی سرمایه گذار انجام داد و سعی کرد یکی از بزرگترین کارخانجات نان صنعتی را در کرمان احداث کند در کنار آن فرهنگ سازی در استفاده از نانهای صنعتی را نیز آغاز کرد و در سخنرانیهای خود همیشه جایی برای این بحث باز می گذاشت اما این فصل از داستان نان در کرمان ناتمام ماند و رئوفی نژاد مدیریت خود را در استان کرمان به دومین استاندار در دولت نهم واگذار کرد و خود به استان زنجان رفت.

نکته قالب تامل اینکه با رفتن رئوفی نژاد دیگری حتی نامی نیز از نان صنعتی در کرمان به میان نیامد و این پروژه هر چند در مراحل ابتدایی خود قرار داشت اما در حد مطالعه و پیشنهاد و جذب سرمایه گذار برای همیشه رها شد و مردم کرمان ماندند و همان نانهایی سنتی و بی کیفیت.

آغاز بازدید های سرزده از نانوایی ها/ تغییر سیستم پخت

برگ دیگر تلاش برای کیفیت بخشی در زمان دومین استاندار کرمان در دولت نهم کلید خورد و حبیب الله دهمره همچون سایر اقدامات خود در ابتدا در این زمینه نیز انقلابی ظاهر شد حتی در زمان وی مدیرکل غله استان کرمان برای افزایش کیفیت نان و آرد کرمان تغییر کرد اما کیفیت نان درنهایت تغییر نکرد.

دهمرده در حرکتی جدید که برای مردم کرمان جالب به نظر می رسید سر زده از نانوایی های کرمان بازدید می کرد.

این بازدیدها از طریق رسانه ها برای مردم پخش می شد و همگان منتظر اقدامی عملی برای حل مشکل نان در کرمان بودند قضیه بازدید از نانوایی ها البته به همراه رسانه ها از شهر کرمان به شهرستانها نیز کشیده شد.

در کنار این اقدام نمادین و بازدیدهای سرزده و البته تشویق و تنبیه نانوایان جلسات متعددی هم در سطوح مدیریتی برگزار شد و در حرکتی دیگر تعدادی قابل توجه از دستگاههای پخت نان نانوایی های کرمان از سیستمهای سنتی به سیستمهای جدید تغییر یافت و از سوی دیگر همچنین تعداد نانواییها در کرمان افزایش چشمگیر یافت.

بازدید های مکرر از کارخانه های آرد در کرمان انجام شد و برخی سیلوهای نگهداری گندم که از زمان مدیریت قبل کلید خورده بود به بهره برداری رسید و ساخت برخی نیز آغاز شد اما نکته قابل توجه اینکه با وجود تمام این اقدامات کیفیت نان همچنان کما فی السابق باقی ماند.

سیاستهای تشویق و تنبیه دهمرده و بهبود نسبی نان در کرمان در حال انجام بود که برنامه های بهبود بخشی کیفیت نان همراه با تغییر استاندار کرمان بار دیگر تغییر کرد و دهمرده به لرستان رفت و این بار اسماعیل نجار سکان مدیریت کرمان را به دست گرفت و شگفت آنکه این مدیر غیر بومی استان کرمان نیز همچون دو مدیر غیر بومی دیگر استان در ابتدا تحت تاثیر کیفیت پائین نان استان کرمان قرار گرفت.

آغاز فصل جدید نان کرمان

هر چند این امر خود نشان از کیفیت بسیار پائین نان در کرمان نسبت به سایر استانهای کشور است اما خود آغاز گر فصلی دیگر از داستان نانهای بی کیفیت نان در کرمان محسوب می شد.

این بار نجار نیز در اولین جلسات کارگروههای تخصصی خود از کیفیت بسیار پائین نان در کرمان ابراز تعجب کرد و یکی از برنامه های اصلی خود را در استان کرمان ارتقاء کیفیت نان اعلام کرد.

آغاز آموزش نانوایان کرمانی/ بهبود نسبی نان در کرمان

وی در ابتدا خواستار استفاده از آرد با کیفیت در کرمان شد و از مسئولان مرتبط خواست از تحویل گرفتن گندمهای بی کفیت سایر استانها خودداری کنند.

اما نجار چندی بعد روی نفطه ضعف اصلی نان در کرمان دست گذاشت و آن عدم مهارت کافی نانوایان در استان کرمان بود.

وی بر نوع پخت نان در کرمان نقد داشت و در این میان کیفیت پائین نان و عدم مهارت نانوایان را سهیم می دانست و در کنار سیاست بازدیدهای سر زده از نانواییهای کرمان خواستار برگزاری دوره های آموزشی نانوایان در سازمان فنی و حرفه ای شد و با جدیت این بحث را دنبال کرد.

وی حتی تا به آنجا پیش رفت که برای ارتقاء کیفیت نان در کرمان پیشنهاد واردات نانوا را هم مطرح کرد هر چند این امر عملی نشد اما توانست با برگزاری دوره های آموزشی برای نانوایان و نظارت مستمر تا حدودی وضعیت گذشته را بهبود بخشد.

اما با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها برگ جدیدی بر این داستان افزوده شد و درست زمانی که همه انتظار داشتند با هدفمندی یارانه ها شاهد رقابت بیشتر بین نانوایان و افزایش کیفت باشند این امر تاثیری بر کیفیت نان در کرمان به جای نگذاشت.

نانوایان دلیل بی کیفیتی نان را آردهای نامرغوب می دانند

نمی توان تاثیر کاهش مصرف نان و کاهش سیل ورود نان به نان خشکی ها را نادیده گرفت اما این امری غیر قابل انکار است که نان در کرمان همچنان بی کیفیت است و در بسیاری از نانوایی ها شاهد ارائه نانهای بی کفیت به مردم هستیم که ناوایان دلیل ان را آرد نامرغوب می دانند.

اما نانوایان دلیل ادامه مشکل بی کیفیتی نان در استان کرمان را تداوم استفاده از گندمهای بی کیفیت و همچنین آردهایی می دانند که نسبت به آرد سایر استانها به خصوص استانهای برتر در بحث نان را در استان کرمان آردهای درجه چندم به نانواها ارائه می شود و در نتیجه نانهای غیر مطلوب نیز سر سفره کرمانی ها می رود.

به این ترتیب به نظر می رسد در کنار افزایش مهارت نانواها باید توجه ویژه به ارتقا کیفیت گندم و آرد به خصوص گندم وارداتی از استانهای دیگر انجام شد.



