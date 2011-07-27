ایران :

بر اساس گزارش سازمان ملل با 124 درصد افزایش؛ رشد بی سابقه سرمایه گذاری خارجی غرب را در تحریم ایران ناکام کرد

تولید کنندگان نان بی کیفیت لغو پروانه می شوند

رئیس جمهور در اجلاس روسای آموزش و پرورش مطرح کرد: پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه ها برای تمام مدارس و دستگاههای دولتی

تفاهم:

رئیس جمهور در دومین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر: اشتغال 2.5 میلیونی محقق می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: جذب 3.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی

قیمت پیشنهادی سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس اعلام شد؛ پرسپولیس 45 میلیارد، استقلال 42 میلیارد

ثبت نام سهام عدالت کارگران متوقف شد



تهران امروز:

احتمال تعطیلی پنجشنبه ها

دلایل ناامنی های اخیر به مجلس ارائه شد

"تومان" در یک قدمی "پارسی"

"قرمزها" 45 میلیارد، "آبی ها" 42 میلیارد!



جام جم :

پیشنهاد بحث برانگیز افزایش تعطیلات

سرخابی ها برای واگذاری، قیمت گذاری شدند، پرسپولیس 45، استقلال 42 میلیارد

نشست ویژه مجلس برای کاهش جرایم خشن

جوان:

گزارش فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور به مجلس: فتنه 88 روند جرائم را تشدید کرد

بهمنی: به حرف رئیس جمهور اسکناس چاپ نمی کنیم

وزیر اقتصاد اعلام کرد: رشد 124 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران



حمایت:

خط و نشان برای اشرار و مفسدان اجتماعی در بهارستان

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: تندروی در جهان غرب در حال توسعه است

افزایش 24 درصدی اجاره بها



خراسان:

طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد

رئیس جمهور: ان شاء الله پنجشنبه ها ادارات نیز تعطیل شود

مصوبه جایگزین ماده 103 برنامه چهارم درباره حق بیمه نیروی کار جدید ابلاغ شد



دنیای اقتصاد:

آمار جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی منتشر شد؛ سهم ایران از پول های خارجی

صندوق بین المللی پول هشدار داد: آمریکا به سوی شوک بزرگ؟

زمزمه تعطیلی پنجشنبه ها



شرق:

بررسی امنیت اجتماعی در مجلس

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با "شرق": 100 درصد مدارس پنجشنبه ها را داوطلبانه تعطیل کردند

دامنه اصلاحات اسد از احزاب به مطبوعات هم رسید؛ لغو قانون مجازات حبس خبرنگاران





فرهیختگان:

احمدی نژاد: تعطیلات کم است پنجشنبه ها تعطیل می شود

مخالفت مجلس با یک فوریت لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس

آیت الله هاشمی رفسنجانی: پای دانشگاه آزاد به سراسر جهان باز شده است



قدس:

افشاگری رئیس کل بانک مرکزی از پشت پرده بازار ارز

تدارک تفنگداران آمریکایی برای خروج از بحرین

وزیر اقتصاد بدهی نفتی چین به ایران را رد کرد



کیهان:

حزب الله لبنان: فاجعه نروژ نشان داد اروپا هم از خطر اسرائیل در امان نیست

رئیس جمهور 10 میلیارد دلار تسهیلات در اختیار صنعتگران گذاشت

لغو سفر اروپایی نتانیاهو به دنبال گسترش اعتراض های ضد دولتی در تل آویو

ملت ما:

هشدار بهمنی خطاب به وزیر اقتصاد: نظام بانکی 12 درصد بیش از منابع خود وام داده است

بی توجهی احمدی نژاد به بیانات رهبری در ارتباط با تعطیلات

با جدال جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر بودجه؛ ابعاد بحران اقتصادی آمریکا شدت می گیرد

همشهری:

قالیباف از تبدیل محل دفن غیر بهداشتی زباله های پایتخت به پارک جنگلی خبر داد: تولید برق از زباله های تهران

مصوبه شورای شهر برای کاهش رنج آلودگی صوتی

عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور با تخفیف 15 درصدی

مهلت پرداخت قبوض جرایم رانندگی به 2 ماه افزایش یافت