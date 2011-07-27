تندیس حافظ در دستان مدیری، ریاحی و جوزانی آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن دنیای تصویر و انتخاب بهترینهای سینما، تلویزیون و تئاتر در سالهای 88 و 89 شامگاه سهشنبه چهارم مردادماه در سالن اصلی برج میلاد برگزار شد، در این جشن که پنج ساعت به طول انجامید، حضور سینماگران، بازیگران و نمایندگان رسانههای جمعی قابل توجه بود.
- در حالی که قرار بود مراسم ساعت 20:30 شروع شود و حتی روی کارتهای دعوت قید شده بود مدعوین ساعت 19 به برج میلاد بیایند، با تاخیر طولانی مراسم ساعت 21:45 شروع شد.
- نیوشا ضیغمی مجری بخشی از مراسم بود که با صدایی لرزان به مهمانان خوشامد گفت و متنی را که معمولا در آغاز جشنهای دنیای تصویر خوانده میشود قرائت کرد.
- پخش یک کلیپ از جشنهای قبلی دنیای تصویر مورد توجه حاضران قرار گرفت، تصاویری که از خسرو شکیبایی روی پرده سالن برج میلاد رفت تشویق مهمانان جشن را به همراه داشت.
-حضور سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در جشن دوازدهم دنیای تصویر قابل توجه بود، میرعلایی از معدود مدیران و مسئولان سینمایی است که مهمان جشن دنیای تصویر شده است. علی معلم روی سن به طور رسمی به میرعلایی خیرمقدم گفت و برای حضورش در این مراسم تشکر کرد.
- رضا یزدانی و گروهش در مراسم سهشنبه شب حضوری پررنگ داشتند، یزدانی ابتدای مراسم ترانهای درباره سینما اجرا کرد، او که کارش را در سینما با مسعود کیمیایی شروع کرده، هنگام اجرای ترانه روی سن مقابل کیمیایی ایستاد و به نشانه احترام به او سلام نظامی داد.
- علی معلم که هر سال اجرای جشن دنیای تصویر را برعهده دارد، به دعوت نیوشا ضیغمی روی سن رفت و به حضار خیرمقدم گفت. او در بخشی از صحبتهایش به این موضوع اشاره کرد که اجرا و بازیگری تفاوت دارند و نیوشا ضیغمی حق دارد که کمی دستپاچه شده است!
- معلم در بخش اول صحبتهایش اهالی سینما را به همدلی دعوت کرد و از مدیران و هنرمندان سینما خواست وحدت سینمایی را خدشهدار نکنند، او از پشتیانی مردم تشکر کرد و تاکید کرد احترام به آرا و افکار مردم از ارکان جشن دنیای تصویر است.
- حسین و یوسف مناجاتی تهیهکنندگان تلویزیون که یکی از حامیان جشن دنیای تصویر بودند، به دعوت علی معلم روی سن رفتند و یوسف مناجاتی درباره خاطرات کودکی و سوابق حرفهایاش یادداشتی را قرائت کرد.
- حامد بهداد اولین بازیگری بود که برای اهدای تندیس بهترین فیلم مستند روی صحنه رفت، حضار چند دقیقه او را تشویق کردند و بهداد به سبک خود به ابراز احساسات مهمانان پاسخ گفت. او یکی از تندیسهای بزرگ حافظ که برای تزئین روی سن بود برداشت و گفت: من میخواهم جایزه خودم را بردارم. تمام عشقها و هیجانها در بهترین لحظههای عمر از آن هنر است، میپرستیم هر که را به هنر آراسته است.
در بخش بهترین مستند لقمان خالدی برای مستند "مشترک مورد نظر" تندیس حافظ را از دست حامد بهداد دریافت کرد، مسعود کیمیایی که در اولین ردیف سالن نشسته بود از لحظه ورود مورد توجه عکاسان و اهالی سینما بود، حامد بهداد زمانی که از روی سن پایین آمد، دسته گلی که به او اهدا شده بود به این کارگردان تقدیم کرد.
- امین تارخ و هنگامه قاضیانی هم روی سن آمدند تا تندیس بهترین تئاتر سال را اهدا کنند، در این بخش تصاویر نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی مسعود دلخواه به جای نمایش "خانمچه و مهتابی" به کارگردانی هادی مرزبان پخش شد، برنده تندیس حافظ این بخش هم نمایش مرزبان بود.
فرزانه کابلی همسر این کارگردان که خارج از ایران بود، به نیابت از مرزبان روی سن رفت و تندیس را دریافت کرد، کابلی به اشتباه جشن هم اشاره کرد.
امین تارخ روی سن گفت: به علی معلم و سختکوشیاش برای حفظ یک مجله رو به تعطیلی و یک جشن در شرف فراموشی تبریک میگویم و البته 24 تندیس باقی مانده و هر تندیس 10 دقیقه زمان میبرد که این زمان طولانی است.
- بخش تقدیر از یک عمر فعالیت سینمایی جشن دوازدهم با روی سن آمدن محمدرضا فروتن همراه بود، فروتن به جای صحبت کردن درباره جایگاه سینمایی سعید راد یادداشتی را خواند: سعید راد در خیلی از فیلمها بازی نکرد، پس از بازگشت دوباره به سینما در چهار فیلم بازی کرد. آقای راد بدون تشویقهای ما هم در این سینما میماند. برای او حالا عشق و بخشندگی مهمتر از سینما است.
سعید راد که روی سن آمد، به شدت تشویق شد، دختر او نگاه هم در این مراسم حضور داشت، راد گفت: 35 سال پیش روی سن برنده تندیس بهترین بازیگر مرد شدم. 35 سال از آن روزها گذشته، 20 سال هجرت ناخواسته داشتم، و این سالهای سخت را تحمل کردم.
این شور که امشب سالن به من داد، خستگی 20 سال را از تنم دور کرد، 56 فیلم سینمایی بازی کردهام و از هر فیلم درسی گرفتهام، هنوز هم جا دارد که بیاموزم و دوست دارم که تجربه کنم، از دو کارگردان بسیار آموختم، امیر نادری و مسعود کیمیایی.
این بازیگر درباره محمدرضا فروتن گفت: او یک سوپراستار است، متواضع، محکم، توانا و متین، خوشحالم که امشب دخترم نگاه هم در این جشن حضور دارد، جای پسرم سام خالی است.
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ادامه دارد
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