کنکور کاردانی به کارشناسی فردا برگزار می شود/ اعلام نتایج اولیه در شهریور

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته فردا پنجشنبه در 66 شهرستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود.

وی افزود: آزمون داوطلبان گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه در صبح پنجشنبه و آزمون داوطلبان گروه های آموزشی پزشکی ، کشاورزی ، علوم انسانی ، هنر و دامپزشکی در بعد از ظهر پنجشنبه برگزار خواهد شد. از میان شرکت کنندگان در کنکور کاردانی به کارشناسی 165 هزار و 18 نفر زن و 207 هزار و 911 نفر مرد هستند.

طباطبایی یادآور شد: درهای ورودی حوزه‌های امتحانی صبح راس ساعت 7 صبح و بعداز ظهر راس ساعت 14:30 بعد از ظهر بسته خواهد شد و شروع فرآیند آزمون صبح راس ساعت 7:30 صبح و بعد ازظهر راس ساعت 15 بعد از ظهر آغاز می شود.

وی با اشاره به موارد تخلف همراه داشتن وسایل اضافی گفت: همراه داشتن کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی ممنوع است. به همراه داشتن هر کدام از وسایل به عنوان تقلب و تخلف تلقی شده و با داوطلبان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری برخورد می شود.

معاون سنجش اظهار داشت: نتایج اولیه در هفته اول شهریور و نتایج نهایی در هفته آخر شهریور اعلام می شود.