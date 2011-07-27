سرانه مصرف شیر در سبد تغذیه ای هر فرد در کشور 80 کیلوگرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چمنی شامگاه سه شنبه در سمینار نقش شیر در تغذیه و سلامت خانواده که در سالن اجتماعات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، گفت: با توجه به عدم اطلاع رسانی و نبود آگهی های لازم میزان سرانه مصرف شیر در سبدهای غذایی بسیار پائین است.

وی با اشاره به جایگاه تغذیه شیر در فرهنگ اسلامی و ادبیات ایرانی گفت: در گذشته توسط قرآن، پیامبران، ائمه و بزرگان با توجه به بیان خواص شیر، مردم را به خوردن این ماده حیاتی سفارش کرده اند و باید تلاش کرد تا با اطلاع رسانی مناسب به مردم میزان مصرف شیر افزایش یابد.

چمنی بیان کرد: با توجه به خواص و موادی که در شیر وجود دارد عدم مصرف آن در سبد تغذیه ای خانواده ها عوارضی را در سلامتی به وجود می آورد که کم مصرف کردن شیر این ماده حیاتی باعث بیماری های پوکی استخوان، پوسیدگی دندان و لثه، دیابت و سرطان در فرد خواهد شد.

مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: در راستای اطلاع رسانی به مردم برای استفاده از شیر در سبد غذایی با مشکلاتی مواجه هستیم که می توان به نبود مباحثی در کتب درسی در مورد شیر و جامعه پزشکی نیز در مورد شیر اطلاعات کافی ندارند.

در ادامه این سمینار کارشناس صنایع شیر ایران گفت: باید به ضرورت مصرف شیر در سبد غذایی برای کسب سلامتی از جمله دیر پیر شدن، پوکی استخوان و جلوگیری از بیماری های سرطان توجه بیشتری کنیم.

ثریا نواب پور عنوان کرد: در فدراسیون بین المللی شیر که تمام کشورهای صنعتی و ایران نیز عضو آن هستند در آماری که در رابطه با سرانه مصرف شیر ارائه داده است کشورمان در پایین جدول قرار گرفته است.

وی افزود: سطح مصرف میانگین با سطح ارتقاء فرهنگ آن جامعه همخوان است و در فرهنگ اجتماعی ما فرهنگ های غلطی باب شده است که بیشتر به غذاهای دیگر توجه می کنیم و غذاهایی که لبنیات در آن باشد مورد بی توجهی قرار می گیرند.

نواب پور با اشاره به بحث اقتصادی این کالا در کشور گفت: عدم مصرف شیر به مسائل اقتصادی وابسته نیست و باید عدم مصرف این فراورده را در مسائل فرهنگی جستجو کرد.