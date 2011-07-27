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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۱

سید حسن نصرالله تاکید کرد:

تجاوز به لبنان عواقب فجیعی دارد/ علیه اسرائیل اقدام متقابل می‌کنیم

تجاوز به لبنان عواقب فجیعی دارد/ علیه اسرائیل اقدام متقابل می‌کنیم

دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در اظهاراتی مهم به مناسبت سالگرد جنگ 33 روزه به اسرائیل درباره تجاوز به آبهای منطقه‌ای لبنان و ربودن منابع نفتی و گازی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "سید حسن نصرالله"  شب گذشته در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی حزب‎الله در جنگ جولای 2006 علیه اسرائیل، هشدار داد که جنبش مقاومت با هرگونه اقدامات تجاوزکارانه تل‌آویو به منظور اکتشاف نفت و گاز در آب‌های منطقه‌ای لبنان مقابله می‌کند.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت که هرگونه آسیب وارد کردن به تاسیسات نفتی این کشور با اقدام متقابل همراه خواهد بود.
 
وی تاکید کرد: آنهایی که به تاسیسات ما آسیب وارد می‌کنند، تاسیسات آنان آسیب خواهد دید. ما به اسرائیل هشدار می‌دهیم که به این منطقه تجاوز نکند یا سعی نداشته باشد که منابع لبنان را به یغما ببرد.
 
نصرالله گفت این منابع می‌تواند فرصتی طلایی به منظور بازسازی اقتصاد لبنان به شمار آید.
 
دبیرکل حزب‎الله لبنان تاکید کرد که هرگونه جنگ احتمالی علیه لبنان، عواقبی فجیع برای اسرائیل به دنبال خواهد داشت.
 
نصرالله افزود: دشمن از این حقیقت آگاه است که جنبش مقاومت لبنان امروز قدرتمندتر از هر زمان دیگر است.
 
وی همچنین خاطر نشان کرد که میلیاردها دلار برای تخریب چهره حزب‎الله هزینه شده، زیرا اسرائیل در خلال جنگ علیه لبنان، به اهداف خود دست نیافت.
کد مطلب 1368496

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