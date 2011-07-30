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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۵

ماجرای خمینی ‌شهر در "شوک" روایت می‌شود

ماجرای خمینی ‌شهر در "شوک" روایت می‌شود

تهیه‌کننده برنامه "شوک" از ساخت مستندی درباره حادثه‌ای که در اصغرآباد خمینی شهر اتفاق افتاد، خبر داد.

فرشاد شکیبی تهیه‌کننده "شوک" که سری سه قسمتی "سودای شهرت" از این برنامه با استقبال بسیار روبرو شد، درباره موضوع برنامه بعدی این مستند به خبرنگار مهر گفت: ماجرای تجاوز گروهی خمینی شهر دستمایه ساخت قسمت تازه برنامه قرار گرفته است و برای ساخت آن سیر این پرونده از ابتدا تا انتها را بررسی کرده‌ایم.

وی افزود: گفتگو با افراد مختلفی که به نوعی در این پرونده دخیل بوده یا اطلاعاتی از ماجرا داشتند در طول یک هفته‌ای که در اصفهان به سر بردیم انجام شد و ماحصل آن یک مستند 40 دقیقه‌ای است که به زودی از شبکه سوم پخش خواهد شد.

تجاوز 12 تن از اراذل و اوباش در حال شرب خمر به تازگی در باغی در اصغرآباد خمینی‌شهر اتفاق افتاد که اراذل در آن با بستن دست و پای مردان خانواده و انتقال آن‌ها به گوشه‌ای از باغ، زنان و دختران را به اتاقی دیگر برده و آنها را آزار دادند. 

کد مطلب 1368502

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