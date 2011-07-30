فرشاد شکیبی تهیه‌کننده "شوک" که سری سه قسمتی "سودای شهرت" از این برنامه با استقبال بسیار روبرو شد، درباره موضوع برنامه بعدی این مستند به خبرنگار مهر گفت: ماجرای تجاوز گروهی خمینی شهر دستمایه ساخت قسمت تازه برنامه قرار گرفته است و برای ساخت آن سیر این پرونده از ابتدا تا انتها را بررسی کرده‌ایم.

وی افزود: گفتگو با افراد مختلفی که به نوعی در این پرونده دخیل بوده یا اطلاعاتی از ماجرا داشتند در طول یک هفته‌ای که در اصفهان به سر بردیم انجام شد و ماحصل آن یک مستند 40 دقیقه‌ای است که به زودی از شبکه سوم پخش خواهد شد.

تجاوز 12 تن از اراذل و اوباش در حال شرب خمر به تازگی در باغی در اصغرآباد خمینی‌شهر اتفاق افتاد که اراذل در آن با بستن دست و پای مردان خانواده و انتقال آن‌ها به گوشه‌ای از باغ، زنان و دختران را به اتاقی دیگر برده و آنها را آزار دادند.