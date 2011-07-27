سرقت تجهیزات بلای جان نورپردازی پل سفید اهواز/ نماد شهر در خاموشی

به گزارش خبرنگار مهر، نورپردازی پل سفید روز 26 خردادماه امسال بعد از بارها خلف وعده افتتاح شد ولی خیلی زود مشکلات فراروی تداوم نورپردازی و درخشش آن در شب به خوبی نمایان شد.

مشکل نورپردازی اصلی این پل این است که ابتدا و انتهای دو هلال آن از روی عرشه پل شروع می شد و به علت اینکه تجهیزات گران قمیت نورپردازی آن که از کشور ایتالیا وارد کشور شده اند در تمامی طول هلال ها نصب شده، دسترسی به آن به راحتی امکانپذیر است



در شرایط فعلی هر فردی نیز به تجهیزات نورپردازی پل دسترسی پیدا می کند به همین دلیل نزدیکی و راحتی دسترسی به این تجیهیزات، برخی افراد را به طمع سرقت آنها انداخته به گونه ای که در مدتی که این تجهیزات نصب شده اند چندین بار مورد سرقت قرار گرفته و ارمغان آن نه تنها تاریکی پل سفید که ایجاد نوعی حس نا امنی برای شهروندان نیز بوده است.

پل سفید در زمان نورپردازی کامل



به فاصله چند روز بعد از افتتاح پروژه نور پردازی پل سفید اهواز یکی از هلال های آن به علت سرقت کابلها و تجهیزات نورپردازی در خاموشی فرو رفت که سازمان زیباسازی شهر اهواز در این خصوص به خبرگزاری مهر اعلام کرد: زمانی که در سومین شب آغاز نورپردازی پل سفید (شنبه 28/03/90) مردم منتظر نورانی شدن مجدد این پل بودند برای دقایقی با خاموشی هلال شرقی مواجه شدیم و پرسنل سازمان در اسرع وقت در محل حاضر و متاسفانه با معضل قطع و سرقت کابل که مسئله ای تکراری در شهر اهواز است مواجه شدند.



این سازمان ادامه داد: با توجه به طول پل سفید، طراحی شبکه کابلینگ این پل به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است. متاسفانه تعدادی سارق با تخریب تابلوی فرمان روشنایی در قسمت هلال شرقی باعث خاموشی یک ساعته( که البته طبق مشاهدات خاموشی پل زمانی فراتر از یک ساعت بود) این هلال شد که با تلاش پرسنل شهرداری اهواز این مشکل برطرف و هلال مذکور در ساعت 22 همان شب روشن شد.

خاموشی یکی از هلال های پل



اما این پایان تیره بختی های پل سفید اهواز نبود زیرا این پل در چند روز اخیر مجددا در تاریکی فرو رفته و سازمان زیباسازی شهر اهواز مجددا علت این تاریکی را سرقت کابل ها و تجهیزات آن عنوان کرده است.

در این خصوص روابط عمومی شهرداری اهواز نیز اعلام کرد: سازمان زیباسازی شهرداری اهواز حدود یک ماه پیش پروژه نورپردازی پل سفید را انجام و تحویل داده ولی متاسفانه پس از بهره برداری از این پروژه که جلوه بسیار زیبایی به نماد شهر اهواز داده بود، سه بار تجهیزات نورپردازی پل توسط برخی افراد تخریب شد که در دو نوبت اول مشکل به سرعت حل شد. در یک مورد نیز فردی که اقدام به تخریب کرده بود، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

پل سفید در خاموشی کامل



روابط عمومی شهرداری ادامه داده است: در هفته قبل نیز تجهیزات نورپردازی پل سفید بار دیگر مورد تعرض قرار گرفت و اکنون کارشناسان شهرداری برای حل مشکل در حال فعالیت‌ هستند.



این امر تنها حس نا امنی را به مردم تزریق می کند و سازمانها را از ایجاد و طراحی پروژه های بزرگ و منحصر به فرد دچار نوعی یاس و نا امیدی می کند.