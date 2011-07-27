چهار اثر ملی طبیعی کردستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دریاچه زریوار، کوه آبیدر، ذخیرگاه جنگلی کاشتر و ذخیرگاه جنگلی ابوالمومن چهار اثر ثبت ‌شده استان کردستان در فهرست آثار ملی طبیعی کشور است.

وی بیان کرد: از زمان ثبت این آثار ضمن رعایت حقوق مالکان آنها نظارت، مراقبت و حمایت بر عهده سازمان میراث فرهنگی است و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت این آثار شود، ممنوع است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان افزود: ذخیره گاه جنگلی ابوالمومن شهرستان سقز واقع در دهستان گل تپه با شماره ملی 116 ثبت شده و قدمت آن به دوره "پره‌کامبرین" بر می گردد.

الهی بیان کرد: دریاچه زریوار که در شهرستان مریوان واقع شده است با شماره ثبت 102 ملی شده و قدمت آن به دوران "کواترنری" بر می گردد.

وی عنوان کرد: کوه آبیدر نیز واقع در بخش مرکزی شهرستان سنندج با شماره ثبت 103 است و قدمت آن به دوران "مزوزوئیک" می‌رسد.

الهی ذخیر‌گاه جنگلی کاشتر واقع در شهرستان کامیاران در روستای کاشتر را با شماره ثبت 115 خواند و گفت: این مکان مربوط به دوره "کرتاسه فوقانی" است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در پایان یادآور شد: ‌‌‌هزار و 455 اثر تاریخی و باستانی در سطح استان کردستان شناسایی شده که 723 مورد آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است و تلاش برای افزایش شمار آثار ملی ثبت شده ادامه دارد.