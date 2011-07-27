بلوغ راست افراطی در اروپا و خطرات آن/ کوچ بنیادگرایی از شرق به غرب

روز دوشنبه آژانس یهود مطلبی را درباره عامل حوادث تروریستی نروژ منتشر و در آن اعلام کرد : "آندرس برینگ برویک" که به کشتار مردم نروژ در روزجمعه اعتراف کرده در بیانیه های متعددی که بصورت آنلاین و در روز حادثه یعنی جمعه 31 تیر منتشر کرده تفکر "مکتب وین" یا همان فلسفه صلیبی ملی گرایی که ترکیبی از اصول ضد مدرنتیه بوده و خواستار اخراج تمامی مسلمانان از اروپا و کرانه باختری و غزه است را ترویج داده است.

حدود 18 میلیون مسلمان ساکن اروپا، یعنى سه نسل مهاجر با اینکه سال ها در اروپا سکونت دارند (به خصوص نسل هاى اول و دوم مهاجران)، هم چنان با یک عنوان مشابه خوانده مى شوند: "خارجى ها".

براساس بیانیه منتشره از سوی وی که با عنوان "2083: یک بیانیه اروپایی برای استقلال" و با نام مستعار "اندرو برویک" منتشر شده از ایده مکتب وین که حامی صهیونیسم و ملی گرایی اسرائیلی است حمایت شده است.برویک در نوشته های خود چند حزب"اروپای آزاد" واحزاب نئونازی را به دلیل تفکرات ضد مهاجرتی و رویکرد ضد اسلامی آنها به عنوان متحدان بولقوه خود یاد کرده است.آنچه در مطلب آژانس یهود حائز اهمیت است ارتباط و نزدیکی تفکرات راست افراطی اروپا با تفکرات صهیونیسم است.





راست گراهای افراطی چند سالی است با سردادن شعارهای ملی گرایانه و مخالفت با مهاجرت دیگران به اروپا توانسته اند خود را به قدرت نزدیک کرده و در برخی کشورهای همچون هلند وارد مجلس نیز بشوند .



راست های افراطی اروپا تفکراتی دارند که بررسی آنها نشان می دهد این جریان همچون آتشی زیر خاکستر است که در صورت روشن شدن قاره سبز را به مکانی بدتر از ویتنام، افغانستان و یا عراق تبدیل می کند.



تفکراتی چون مقابله با مسلمانان ، اخراج غیراروپائیان از این قاره و حتی بیرون راندن مسلمانان از نوار غزه و کرانه باختری نشان می دهد که راست گرایان افراطی اروپا دست کمی از صهیونیستها ندارند و در صورت رسیدن به قدرت اقداماتی همانند آنچه رژیم صهیونیستی در خاورمیانه انجام می دهد را انجام می دهد.







صحنه ای از نتیجه عملکرد یک بنیادگرای مسیحی در نروژ



- وضعیت مسلمانان در اروپا

جریان راست افراطی معتقد به خارج کردن مسلمانان از اروپاست.حدود 18 میلیون مسلمان ساکن اروپا، یعنى سه نسل مهاجر با اینکه سال ها در اروپا سکونت دارند (به خصوص نسل هاى اول و دوم مهاجران)، هم چنان با یک عنوان مشابه خوانده مى شوند: "خارجى ها".



این عنوان در واقعیتى ریشه دارد که دشوارى هاى زندگى مسلمانان اروپا در آن نهفته است. با آنکه بنابر آمارهاى رسمى، بیش از چهار درصد جمعیت امروز اروپا مسلمانند و جمع زیادى از آنان حتى در اروپا به دنیا آمده یا بیشتر عمر خود را در اروپا زیسته و تحصیل و تجارت کرده اند؛ اما همچنان "غریبه" شمرده مى شوند و شهروند اروپایى دانسته نمى شوند.





افراط گرایی اروپا بویژه زمانی که به قدرت می رسد عمدتاً قومیت ستیزی را وجهه برجسته رویکردهای خود قرار می دهد و امروز اسلام ستیزی را سرلوحه و الگوی پیشروی خود کرده است.

این روند، به خصوص با افزایش تعداد جمعیت مسلمانان در اروپا تشدید مى شود و در نگاه ساکنان اروپا، نه بر تعداد هم وطنان مسلمان که بر تعداد خارجى ها افزوده مى شود! آنها این موضوع را خطرى براى هویت اروپا مى دانند؛ خطرى که هر روز بر محدودیت هاى اجتماعى مسلمانان در اروپا مى افزاید.مجله معتبر "تایم" در شماره ویژه اى که با عنوان "بحران هویت اروپا"، در فوریه 2005 منتشر کرد، از واقعیتى مهم رونمایى کرد: افزایش احزاب ضد مهاجرت و ضد اسلام و جمعیت هاى مرتبط با آنها در کشورهاى اصلى اروپا، مانند فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و انگلیس. این واقعیت که در سال 2005، غرب به استناد آمار رسمى، بدان معترف شد، اکنون سایه سنگینى بر زندگى مسلمانان اروپا انداخته است. اروپایى ها بنابر قول مشهور، نگران رشد فزاینده تعداد ساکنان مسلمان اروپا و ترس از استحاله فرهنگی خود هستند؛ چیزى که جریان مستمر مهاجرت به این کشورها، آن را تقویت مى کند.این چند جمله نشان می دهد که با قدرت گرفتن راست های افراطی در اروپا که در واقعه به نوعی بنیادگرایی دینی رسیده اند نه تنها مسلمانان و مهاجران بلکه رهروان سایر ادیان و خود اروپائیها نیز از اقدامات این جریان در امان نخواهند بود.افراط گرایی اروپا بویژه زمانی که به قدرت می رسد عمدتاً قومیت ستیزی را وجهه برجسته رویکردهای خود قرار می دهد و امروز اسلام ستیزی را سرلوحه والگوی پیشروی خود کرده است. گروه جدیدی که در اروپا این هدف را به پیش می برد مدعی است که می خواهد با برداشت های نو از اسلام مبارزه کند. این راستگرایان افراطی بشدت با عضویت ترکیه مسلمان در "کلوپ مسیحی اتحادیه اروپا" مخالف است و استقلال مسلمانان آلبانیایی تبار کوزوو را نیز برنمی تابد.جمع بندی این مطالب با حوادث رخ داده در نروژ نشان می دهد که افراط گرایان اروپایی با سرمشق گرفتن از این تفکرات به دنبال یافتن قربانیانی هستند که این قربانیان ممکن است نه تنها مسلمانان بلکه مسحیان خود اروپا باشند.با این اوصاف بنیادگرایی که در سالهای گذشته در کشورهایی چون افغانستان، پاکستان، عربستان و ..... دیده می شد اکنون در قالبی جدید در غرب نمایان شده و قدرت گرفتن آن می تواند حوادثی چون جمعه خونین نروژ را که خشونت بار ترین حادثه این کشور پس از جنگ جهانی دوم تا کنون بوده را تکرار کند.------------------------گزارش : عبدالحمید بیاتی