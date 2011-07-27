به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شیردل درباره این کتاب گفت: کتاب «بلوغ پشت خاکریز» درباره خاطرات ایمان کفایی مهر است که در سن 14 سالی به جبهه می رود و در جبهه شیطنت های زیادی داشته است.

وی افزود: کفایی مهر در سن 14 سالگی به جبهه می‌رود و در همان جا به بلوغ جسمی و روحی می‌رسد و ما هم بر همین اساس اسم کتاب را «بلوغ پشت خاکریز» گذاشتیم. تعداد صفحات این کتاب 280 صفحه خواهد بود و حاصل یک هفته مصاحبت شبانه‌روزی با کفایی مهر است.

این نویسنده ادامه داد: وقتی از کفایی مهر خواستم خاطراتش را بیان کند با اینکه مشغله زیادی داشت، با کمال میل پذیرفت و ما به مدت یک هفته به صورت شبانه روزی کنار هم بودیم تا خاطرات این کتاب به ثبت رسید.

شیردل گفت: جذاب ترین بخش خاطرات کفایی مهر زمانی است که او به همراه یک گروه جهادی برای کمک به آسیب دیدگان فاجعه شیمیایی حلبچه اعزام می‌شود. وقتی از شدت تشنگی از یکی رزمندگان آنجا تقاضای آب می‌کند او قمقمه خود را به او می‌دهد و می‌گوید ما 6 ساعت دیگر شهید می شویم چرا که آنها همگی شیمیایی شده بودند...

از حسن و حسین شیردل به تازگی کتاب «زمین ناله می کند» خاطرات محمود شیرافکن از سوی مهر منتشر شد که در مدت کوتاهی به چاپ دوم رسید. کتاب «بلوغ پشت خاکریز» هم به زودی توسط سوره مهر منتشر خواهد شد.