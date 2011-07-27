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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۸

برآبادی:

یک تولیدکننده گلستانی کارآفرین برتر ملی شد

یک تولیدکننده گلستانی کارآفرین برتر ملی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: یک کارآفرین استان به عنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شد.

غلامحسین بر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از برگزاری ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان 9  کارافرین برتر استان در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به وزارت کارواموراجتماعی جهت شرکت در تعیین کارآفرینان برتر ملی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: از بین تلاشگران کار وتولید دکتر حسین رحمانی مدیر شرکت کیمیا رشد گرگان از شهرستان آق قلا بعنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شدند.
 
وی عنوان کرد: این کارآفرین روز گذشته با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر تجلیل بعمل آمد.
 
وی اظهار داشت: بی شک حضور کارآفرینان استان بعنوان کارآفرین برتر ملی افتخاری است برای تولیدکنندکان این استان که نشان دهنده توان بالای بنگاههای اقتصادی است.

برآبادی همچنین افزود: در این مراسم از آقای مسلم بای کارگر معدن نگین کوه از شهرستان رامیان بعنوان خانواده الگو کارو تولید  تجلیل شد.
 
سرپرست اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان  رضایت کارفرما در محیط کار به لحاظ رعایت  انضباط محیط و ارتقاء دانش و مسئولیت پذیری، موفقیت در فعالیت های اجتماعی از قبیل بسیج و مساجد و امور خیریه، تربیت فرزندان موفق در عرصه های تحصیل، فرهنگی و اجتماعی، از مهمترین دلایل کسب این موفقیت توسط مسلم بای است.
کد مطلب 1368563

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