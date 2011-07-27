یک تولیدکننده گلستانی کارآفرین برتر ملی شد

غلامحسین بر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از برگزاری ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان 9 کارافرین برتر استان در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به وزارت کارواموراجتماعی جهت شرکت در تعیین کارآفرینان برتر ملی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: از بین تلاشگران کار وتولید دکتر حسین رحمانی مدیر شرکت کیمیا رشد گرگان از شهرستان آق قلا بعنوان کارآفرین برتر ملی انتخاب شدند.

وی عنوان کرد: این کارآفرین روز گذشته با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر تجلیل بعمل آمد.



وی اظهار داشت: بی شک حضور کارآفرینان استان بعنوان کارآفرین برتر ملی افتخاری است برای تولیدکنندکان این استان که نشان دهنده توان بالای بنگاههای اقتصادی است.



برآبادی همچنین افزود: در این مراسم از آقای مسلم بای کارگر معدن نگین کوه از شهرستان رامیان بعنوان خانواده الگو کارو تولید تجلیل شد.



سرپرست اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان رضایت کارفرما در محیط کار به لحاظ رعایت انضباط محیط و ارتقاء دانش و مسئولیت پذیری، موفقیت در فعالیت های اجتماعی از قبیل بسیج و مساجد و امور خیریه، تربیت فرزندان موفق در عرصه های تحصیل، فرهنگی و اجتماعی، از مهمترین دلایل کسب این موفقیت توسط مسلم بای است.