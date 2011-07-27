قم میزبان پیکارهای شیتوریو شوبوکان کاراته کشور شد

محمدمهدی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاراته کشور در سبک های مختلفی فعالیت می‌کند اما یکی از سبک‌های بسیار فعال و دارای قهرمانان متعدد، سبک شیتوریو شوبوکان کشور است که قرار است از فردا میزبان مساباقت قهرمانی کشور این رشته باشیم که به یاد سردار رشید اسلام شهید حاج اکبر خانی، مربی و پیشکسوت ارزشمند کاراته قم و کشور برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو شوبوکان از صبح فردا به مدت دو روز، در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم آغاز می‌شود و طی آن کاراته کاهای شرکت کننده در پنج رده سنی برای کسب مقام قهرمانی کشور پیکار می کنند.



نماینده سبک شیتوریو شوبوکان کشور در استان قم افزود: از استان قم نیز مدعیان و چهره‌های شاخصی در این دوره از پیکارها به مصاف حریفان می‌روند که با شناختی که از آنها داریم انشاءالله میزبانی مدعی در این دوره خواهیم بود.



وی با بیان اینکه در روزهای اخیر با جدیت پیگیر تمام نیازهای ممکن برای برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات هستیم، ابراز داشت: قطعا رقابت‌هایی در سطح بسیار بالا را در این دوره از پیکارهای سبک شیتوریو شوبوکان کشور در قم شاهد خواهیم بود.



سلطانی یاد آور شد: کاراته کاهای شرکت کننده در مسابقات سبک شیتوریو شوبوکان قهرمانی کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برای کسب مقام های برتر اوزان مختلف این دوره تلاش خواهند کرد.



وی افزود: در این دوره از مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو شوبوکان در قم، کاراته کاهای رده سنی نونهالان در اوزان منهای 21، 24، 27، 30 و به اضافه 30 کیلوگرم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به رقابت می پردازند.



نمینده سبک شیتوریو شوبوکان کشور در استان قم، اضافه کرد: این در حالی است که رقابت های رده سنی نوجوانان این دوره از مسابقات، در اوزان منهای 30، 33، 36، 39، 42، 46، 50 و به اضافه 50 کیلوگرم به انجام خواهد رسید.



وی عنوان داشت: کاراته کاهای شرکت کننده در مسابقات رده سنی جوانان گروه (الف) این دوره از پیکارها در قم نیز در اوزان منهای 52، 57، 63، 70 و به اضافه 70 کیلوگرم به منظور کسب مقام های اول تا سوم هر وزن رقابت می کنند.



سلطانی اظهار داشت: در مسابقات رده سنی جوانان گروه (ب) نیز رقابت کاراته کاهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات در اوزان منهای 55، 61، 68، 76 و به اضافه 76 کیلوگرم برگزار می شود تا نفرات برتر هر وزن مشخص شوند.



وی به اوزان رقابتی بین کاراته کاهای دو رده سنی امید و بزرگسالان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: شرکت کنندگان در مسابقات این دو رده سنی در تلاش برای کسب عناوین برتر باید در اوزان منهای 55، 60، 67، 75، 84 و به اضافه 84 کیلوگرم رقابت کنند.