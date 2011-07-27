350 مسجد لرستان غبارروبی می شود

حجت الاسلام مجید احمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توفیق غبار رویی و عطر افشانی مسجد و انجام امور بهداشتی خانه خدا یک موهبت و نعمت الهی است.

وی افزود: تلاش در راستای رعایت بهداشت و نظافت مساجد به عنوان پایگاههای عبادی و اجتماعی وظیفه شرعی و اجتماعی عموم مردم است که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و هفته بهداشت و نکوداشت مساجد با برنامه ریزی های به عمل آمده 350 مسجد از مساجد لرستان همزمان غبار روبی و عطر افشانی خواهد شد.