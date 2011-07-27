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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

در آستانه ماه مبارک رمضان/

350 مسجد لرستان غبارروبی می شود

350 مسجد لرستان غبارروبی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از غبارروبی و عطرافشانی 350 مسجد در این استان خبر داد.

حجت الاسلام مجید احمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توفیق غبار رویی و عطر افشانی مسجد و انجام امور بهداشتی خانه خدا یک موهبت و نعمت الهی است.

وی افزود: تلاش در راستای رعایت بهداشت و نظافت مساجد به عنوان پایگاههای عبادی و اجتماعی وظیفه شرعی و اجتماعی عموم مردم است که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و هفته بهداشت و نکوداشت مساجد با برنامه ریزی های به عمل آمده 350 مسجد از مساجد لرستان همزمان غبار روبی و عطر افشانی خواهد شد.

کد مطلب 1368570

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