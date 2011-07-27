11 کشته در اعتراضات 4 روز گذشته/ تصویب قانون جدید انتخابات و تعدد احزاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فعالان حقوقی سوریه اعلام کردند که طی 24 ساعت گذشته 3 نفر از جمله یک زن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی این کشور طی 24 ساعت گذشته کشته شدند. با کشته شدن این افراد شمار قربانیان از روز شنبه تاکنون به 11 نفر رسیده است.

بنا بر اعلام این منابع، بازداشت شهروندان سوری در مناطق مختلف کشور نیز ادامه دارد. شب گذشته همچنین شهرهای حمات، حمص، دیرالزور، ادلب، لاذقیه و البزوریه شاهد تظاهرات مردم سوریه بود.

این تظاهرات یک روز پس از موافقت دولت سوریه با لایحه تعدد احزاب در کشور برگزار شد. از زمان روی کار آمدن حزب بعث در سال 1963 تاکنون این نخستین بار است که تعدد احزاب در سوریه مجاز می شود.

به موجب این قانون غیر از حزب حاکم بعث احزاب سیاسی دیگر می توانند مشروط بر اصول دمکراسی تاسیس شوند.

از سوی دیگر نمایندگان معترضین امروز برای هماهنگی های بیشتر با یکدیگر و تعیین استراتژی و راه های پیشبرد اعتراضات در ترکیه گردهم می آیند.

رویترز نیز گزارش داد که دولت سوریه روز گذشته با قانون جدید انتخابات موافقت کرد. به موجب این قانون اعضای پارلمان از طریق انتخابات تعیین می شوند و همچنین کمیته ای برای اداره انتخابات و تضمین شفاف بودن آن تاسیس خواهد شد.

مقر کمیته عالی انتخابات در دمشق خواهد بود و 5 نفر از قضات موسوم به شورای عالی قضایی اعضای آن را تشکیل خواهند داد.