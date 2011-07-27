به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل صبح چهارشنبه در دومین روز از بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش و پرورش مهمترین و گرانبهاترین غنیمتی است که در انقلاب اسلامی به دست ملت ایران افتاد و در مقایسه با آموزش و پرورش هیچ موضوع دیگری ارزش و اهمیت ندارد.

به گفته وی، غنیمت انقلاب آن است که اختیار تربیت نسل آینده کشور به دست نیروهایی سپرده شود که خدمتگزار و متدین هستند و آرزویی جز تعالی کشور در سر ندارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: آموزش و پرورش دستگاه انسان سازی است و انقلاب اسلامی در درجه اول هدفش آن بوده است که انسان دینی و مسلمان تربیت کند.

وی افزود: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاهها مزیت خاصی داشت و آن این بود که درصد نیروهای متدین در این وزارتخانه از همه سازمان های دیگر بیشتر بود.

حداد عادل ادامه داد: ما باید کاری کنیم که این مزیت حفظ شود و این حالت ادامه یابد زیرا وجود نیروهای متدین سرمایه ای بزرگ برای این دستگاه عظیم در سراسر کشور است.

وی اضافه کرد: ما وارث و صاحب اختیار مهمترین غنیمت و مهمترین دستگاه نظام جمهوری اسلامی هستیم که باید قدر این نعمت را بدانیم پس باید نسلی را مطابق با اسلام، قرآن و اهل بیت (ع) تربیت کنیم؛ نسلی که بتواند انقلاب را حفظ کند و در مقابل هجمه های دشمنان توان دفاع از خود را داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی نباید برای نسل های آینده به واقعه ای تاریخی تبدیل شود، گفت: نباید تازگی و طراوت انقلاب کم شود بلکه در هر عصری جوانان باید شور و حال جوانان زمان انقلاب را داشته باشند.

حداد عادل با اشاره به اینکه نسلی که در مدرسه ها درس می خوانند باید سه خصوصیت مهم داشته باشند، گفت: آنها باید مومن، متدین، خداشناس و آگاه به اسلام باشند و خصوصیت دوم این نسل نیز باید دانایی و علم افزایی باشد.

وی به مدیران آموزش و پرورش توصیه کرد که درس و بحث در کلاس ها را جدی بگیرند و به هر بهانه ای مدرسه ها تعطیل و ساعت ها کم نشود و امتحانات به صورت منطقی برگزار شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خصوصیت سوم مدیران آموزش و پرورش را تربیت مدیران جوان دانست وعنوان کرد: نباید ازمدیریت غافل شوید زیرا مدیریت معجزه می کند.

حداد عادل افزود: یکی از وظایف مدیران مدارس آن است که کارها به دانش آموزان واگذار کند تا آنان قدرت تصمیم گیری پیدا کرده و بتوانند کارهای دسته جمعی را به خوبی انجام دهند زیرا اگر این توانایی در دانش آموزان افزایش یابد معجزات بزرگی در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: از سوی رسانه های بیگانه تبلیغات زیادی می شود که روحیه نشاط و امیدواری در نسل آینده از بین برود که وظیفه مدیران آموزش و پرورش آن است که دانش آموزان را با پیشرفت های کشور آشنا کنیم تا روحیه امیدواری در آنان تقویت شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ومشاور مقام معظم رهبری عنوان کرد: نسل خمود و افسرده ای که نشاط و سلامتی نداشته باشد فکر درستی هم نمی تواند بکند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران آموزش و پرورش باید آسیب ها و نقاط قوت دانش آموزان را بشناسند، گفت: هیچ فطرتی نباید در مدرسه نادیده گرفته شود بلکه باید همه نیازها در دانش آموزان برطرف شود تا آنان به شکل معتدلی پرورش پیدا کنند.

حداد عادل عامل اصلی برای رسیدن به همه آرمانها در آموزش و پرورش را معلم دانست و گفت: همه بخش های وزارت آموزش و پرورش بی روح هستند و نقش معلم در این وزارتخانه مانند روح در بدن است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: مهمترین وظیفه در مدیریت کلان این وزارتخانه سامان بخشیدن به تربیت معلمان است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته اختیار تربیت معلم در سطح دانشگاهی به دست آموزش و پرورش نبود و وزارت علوم این وظیفه را برعهده داشت، تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر توافقی میان وزرای علوم و آموزش وپرورش و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت که اختیار تربیت معلم به دست آموزش و پرورش سپرده شود.