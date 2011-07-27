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۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

بیرانوند خبر داد:

تولیدات شیلات در لرستان به 100 هزار تن افزایش می یابد

تولیدات شیلات در لرستان به 100 هزار تن افزایش می یابد

الیگودرز - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: پیش بینی می شود تولیدات شیلات این استان تا سال 1404 به بیش از 100 هزار تن برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیرانوند در کارگروه شیلات شهرستان الیگودرز در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 42 مزرعه پرورش ماهی با تولید سالانه دوهزار و 300 تن ماهی در این شهرستان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه شهرستان الیگودرز با تولید و تکثیر سالانه بیش از 35 میلیون قطعه بچه ماهی مقام اول را در سطح استان لرستان به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 30 درصد تولید شیلات استان لرستان مربوط به شهرستان الیگودرز است.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از راه اندازی بازارچه توزیع ماهی و سایر آبزیان در این شهرستان خبر داد و ادامه داد: تولید و پرورش ماهی درشهرستان الیگودرز تا سال 94 به بیش از 66هزار تن افزایش می یابد.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در راستای کمک به متقاضیان اجرای طرحهای پرورش و تولید ماهی در استان، امسال بیش از 100 میلیارد ریال تسهیلات درنظر گرفته شده است.

کد مطلب 1368575

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