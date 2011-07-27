تولیدات شیلات در لرستان به 100 هزار تن افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیرانوند در کارگروه شیلات شهرستان الیگودرز در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 42 مزرعه پرورش ماهی با تولید سالانه دوهزار و 300 تن ماهی در این شهرستان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه شهرستان الیگودرز با تولید و تکثیر سالانه بیش از 35 میلیون قطعه بچه ماهی مقام اول را در سطح استان لرستان به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 30 درصد تولید شیلات استان لرستان مربوط به شهرستان الیگودرز است.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از راه اندازی بازارچه توزیع ماهی و سایر آبزیان در این شهرستان خبر داد و ادامه داد: تولید و پرورش ماهی درشهرستان الیگودرز تا سال 94 به بیش از 66هزار تن افزایش می یابد.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در راستای کمک به متقاضیان اجرای طرحهای پرورش و تولید ماهی در استان، امسال بیش از 100 میلیارد ریال تسهیلات درنظر گرفته شده است.